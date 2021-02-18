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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед: обзор матча 18 февраля 2021
Реал Сосьедад
18.02.2021, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 4
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
27'
Б. Фернандеш
57'
Б. Фернандеш
65'
М. Рэшфорд
90'
Д. Джеймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед
90'
ГОЛ! 0:4!
Д. Джеймс
Желтая карточка
Р. Ле Норман
88'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
М. Оярсабаль
86'
83'
Замена
Х. Мата
️️️️
Б. Фернандеш
83'
Замена
А. Диалло
️️️️
М. Гринвуд
Замена
А. Барренечеа
️️️️
А. Исак
80'
Замена
Порту
️️️️
А. Янузай
80'
Замена
А. Горосабель
️️️️
Х. Сальдуа
73'
Замена
А. Гевара
️️️️
А. Ильярраменди
73'
68'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
М. Рэшфорд
65'
ГОЛ! 0:3!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Фред
60'
Замена
Н. Матич
️️️️
С. Мактоминей
57'
ГОЛ! 0:2!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Д. Джеймс
27'
ГОЛ! 0:1!
Б. Фернандеш
Пас отдал
М. Рэшфорд
8'
Желтая карточка
А. Ван-Биссака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
47
Шола Шоретайр
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
18
Монреаль
5
Субельдия
6
Элустондо
2
Сальдуа
14
Ильярраменди
23
Мерино
10
Оярсабаль
21
Сильва
24
Янузай
9
Исак
4-3-3
1
Хендерсон
29
Ван-Биссака
5
Магуайр
3
Байи
13
Теллес
8
Мактоминей
7
Фред
11
Гринвуд
7
Джеймс
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Исак
7
Барренечеа
7
Барренечеа
9
Исак
2
Сальдуа
2
Горосабель
2
Горосабель
2
Сальдуа
24
Янузай
10
Порту
10
Порту
24
Янузай
14
Ильярраменди
6
Гевара
6
Гевара
14
Ильярраменди
10
Оярсабаль
9
Баутиста
9
Баутиста
10
Оярсабаль
11
Гринвуд
16
Диалло
16
Диалло
11
Гринвуд
8
Мактоминей
18
Матич
18
Матич
8
Мактоминей
8
Фернандеш
64
Мата
64
Мата
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
9
Марсьяль
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
3
Айэн Муньос
ЛЗ
13
Унаи Марреро
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
47
Шола Шоретайр
ПВ
13
Ли Грант
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
3
Айэн Муньос
ЛЗ
13
Унаи Марреро
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
Остались в запасе
47
Шола Шоретайр
ПВ
13
Ли Грант
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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