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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад: обзор матча 25 февраля 2021
Манчестер Юнайтед
25.02.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Первый матч – 4 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад
71'
Замена
Х. Гуриди
️️️️
А. Гевара
Желтая карточка
В. Линделеф
65'
65'
Замена
М. Меркеланц
️️️️
А. Янузай
Замена
А. Диалло
️️️️
Д. Джеймс
59'
Желтая карточка
Б. Уильямс
50'
46'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
А. Горосабель
46'
Замена
Порту
️️️️
А. Исак
46'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
М. Оярсабаль
Замена
А. Туанзебе
️️️️
Фред
46'
Замена
Б. Уильямс
️️️️
А. Ван-Биссака
46'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Б. Фернандеш
46'
Желтая карточка
Фред
41'
14'
Пенальти не реализован!
М. Оярсабаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
7
Фред
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Манчестер Юнайтед
1
Натан Бишоп
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Ли Грант
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Итан Гэлбрейт
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
47
Шола Шоретайр
ПВ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
46
Унаи Руис
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
18
Хон Гуриди
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
10
Порту
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Хендерсон
13
Теллес
3
Байи
29
Линделеф
29
Ван-Биссака
18
Матич
7
Фред
11
Гринвуд
8
Фернандеш
7
Джеймс
9
Марсьяль
4-3-2-1
1
Ремиро
2
Горосабель
5
Субельдия
93
Саньян
3
Муньос
6
Гевара
23
Мерино
36
Субименди
24
Янузай
10
Оярсабаль
9
Исак
7
Джеймс
16
Диалло
16
Диалло
7
Джеймс
29
Ван-Биссака
33
Уильямс
33
Уильямс
29
Ван-Биссака
7
Фред
4
Туанзебе
4
Туанзебе
7
Фред
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
24
Янузай
3
Меркеланц
3
Меркеланц
24
Янузай
9
Исак
10
Порту
10
Порту
9
Исак
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
6
Гевара
18
Гуриди
18
Гуриди
6
Гевара
2
Горосабель
9
Баутиста
9
Баутиста
2
Горосабель
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад
47
Шола Шоретайр
ПВ
7
Итан Гэлбрейт
ЦП
1
Натан Бишоп
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Ли Грант
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
13
Унаи Марреро
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
12
Роберто Лопес
АП
46
Унаи Руис
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
47
Шола Шоретайр
ПВ
7
Итан Гэлбрейт
ЦП
1
Натан Бишоп
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Ли Грант
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
12
Роберто Лопес
АП
46
Унаи Руис
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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