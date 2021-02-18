Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Рома
Брага - Рома: обзор матча 18 февраля 2021
Брага
18.02.2021, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Рома
5'
Э. Джеко
87'
Б. Майорал
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брага - Рома
90'
+6
Желтая карточка
Д. Манчини
Желтая карточка
Р. Силва
89'
87'
ГОЛ! 0:2!
Б. Майорал
Пас отдал
Ж. Верету
71'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Педро
70'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Э. Джеко
Замена
К. Борха
️️️️
Галено
69'
Замена
А. Орта
️️️️
Франсержио
69'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
Р. Орта
62'
Замена
А. Руис
️️️️
А. Шпорар
62'
Вторая желтая
Р. Эшгайю
54'
53'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Р. Ибаньес
Желтая карточка
Р. Эшгайю
32'
7'
Замена
Б. Перес
️️️️
Б. Кристанте
5'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Л. Спинаццола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Галено
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
15
Франсержио
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Брага
93
Рожериу Сантуш
ВР
12
Тиагу Са
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
9
Витинья
ЦФ
12
Лукас Пиазон
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
33
Бруно Перес
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
4-3-2-1
1
Матеус
3
Тормена
34
Силва
6
Секейра
47
Эшгайю
73
Мусрати
10
Гайтан
15
Франсержио
13
Галено
21
Орта
99
Шпорар
4-1-3-1-1
13
Лопес
2
Карсдорп
23
Манчини
3
Ибаньес
37
Спинаццола
24
Диавара
22
Мхитарян
4
Кристанте
17
Верету
9
Педро
10
Джеко
13
Галено
26
Борха
26
Борха
13
Галено
15
Франсержио
6
Орта
6
Орта
15
Франсержио
21
Орта
12
Пиазон
12
Пиазон
21
Орта
99
Шпорар
9
Руис
9
Руис
99
Шпорар
4
Кристанте
33
Перес
33
Перес
4
Кристанте
3
Ибаньес
12
Вильяр
12
Вильяр
3
Ибаньес
9
Педро
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
9
Педро
10
Джеко
9
Майорал
9
Майорал
10
Джеко
Остались в запасе
Брага
Рома
2
Зе Карлуш
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
93
Рожериу Сантуш
ВР
9
Витинья
ЦФ
12
Тиагу Са
ВР
6
Роланду
ЦЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
2
Зе Карлуш
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
93
Рожериу Сантуш
ВР
9
Витинья
ЦФ
12
Тиагу Са
ВР
6
Роланду
ЦЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Брага - Рома
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
Новости команд
Все
Брага
Рома
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:37
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:37
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+