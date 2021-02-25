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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - Брага
Рома - Брага: обзор матча 25 февраля 2021
Рома
25.02.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Брага
24'
Э. Джеко
75'
К. Перес
90+1'
Б. Майорал
88'
Б. Кристанте (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рома - Брага
ГОЛ! 3:1!
Б. Майорал
Пас отдал
Л. Спинаццола
90'
+1
88'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Б. Кристанте
77'
Замена
Э. Инфанде
️️️️
Галено
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Педро
77'
ГОЛ! 2:0!
К. Перес
Пас отдал
Л. Пеллегрини
75'
Пенальти не реализован!
Л. Пеллегрини
72'
70'
Замена
К. Борха
️️️️
Н. Секейра
Замена
Б. Майорал
️️️️
Э. Джеко
67'
60'
Замена
Р. Орта
️️️️
Н. Гайтан
60'
Замена
А. Руис
️️️️
А. Шпорар
60'
Замена
Франсержио
️️️️
Л. Пиазон
Замена
К. Перес
️️️️
С. Эль-Шаарави
59'
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
Ж. Верету
59'
Желтая карточка
Ж. Верету
57'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Г. Вильяр
46'
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Брага
12
Тиагу Са
ВР
2
Зе Карлуш
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
7
Жоао Новейш
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
12
Лукас Пиазон
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
16
Филиппо Трипи
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
23
Карлес Перес
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Брага
93
Рожериу Сантуш
ВР
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
15
Франсержио
ЦП
28
Эрнани Инфанде
ПВ
9
Витинья
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
2-1-4-2-1
13
Лопес
23
Манчини
2
Карсдорп
24
Диавара
4
Кристанте
12
Вильяр
17
Верету
33
Перес
8
Эль-Шаарави
9
Педро
10
Джеко
4-3-1-2
12
Са
3
Тормена
6
Роланду
6
Секейра
2
Зе Карлуш
7
Новейш
10
Гайтан
6
Орта
13
Галено
99
Шпорар
12
Пиазон
9
Педро
22
Мхитарян
22
Мхитарян
9
Педро
17
Верету
37
Спинаццола
37
Спинаццола
17
Верету
12
Вильяр
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
12
Вильяр
8
Эль-Шаарави
23
Перес
23
Перес
8
Эль-Шаарави
10
Джеко
9
Майорал
9
Майорал
10
Джеко
13
Галено
28
Инфанде
28
Инфанде
13
Галено
10
Гайтан
21
Орта
21
Орта
10
Гайтан
6
Секейра
26
Борха
26
Борха
6
Секейра
12
Пиазон
15
Франсержио
15
Франсержио
12
Пиазон
99
Шпорар
9
Руис
9
Руис
99
Шпорар
Остались в запасе
Рома
Брага
20
Риккардо Черво
ЛВ
16
Филиппо Трипи
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
Главный тренер
Паулу Фонсека
9
Витинья
ЦФ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
93
Рожериу Сантуш
ВР
1
Матеус
ВР
73
Аль Мусрати
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
20
Риккардо Черво
ЛВ
16
Филиппо Трипи
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
Остались в запасе
9
Витинья
ЦФ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
93
Рожериу Сантуш
ВР
1
Матеус
ВР
73
Аль Мусрати
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Рома - Брага
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
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