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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Вильярреал
Зальцбург - Вильярреал: обзор матча 18 февраля 2021
Зальцбург
18.02.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Вильярреал
41'
П. Алькасер
71'
Ф. Ниньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Зальцбург - Вильярреал
Желтая карточка
А. Ульмер
90'
+5
90'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Желтая карточка
Н. Окафор
89'
83'
Замена
Й. Пино
️️️️
Ж. Морено
Замена
А. Бернед
️️️️
З. Юнузович
74'
74'
Замена
Х. Коста
️️️️
Э. Капу
71'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Ниньо
Пас отдал
Ж. Морено
Замена
Н. Окафор
️️️️
Л. Сучич
61'
Замена
К. Адейеми
️️️️
Б. Ааронсон
61'
60'
Замена
А. Педраса
️️️️
М. Гомес
59'
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
П. Алькасер
46'
Замена
Х. Фойт
️️️️
Р. Пенья
41'
ГОЛ! 0:1!
П. Алькасер
Пас отдал
Ж. Морено
Желтая карточка
У. Соле
40'
Желтая карточка
Р. Кристенсен
29'
29'
Пенальти не реализован!
П. Алькасер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
12
Энок Мвепу
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
33
Александр Вальке
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
24
Антуан Бернед
ЦП
14
Антонин Свобода
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
4-3-1-2
23
Станкович
17
Ульмер
5
Кристенсен
28
Соле
5
Вальчи
12
Мвепу
16
Юнузович
24
Сучич
11
Ааронсон
27
Дака
20
Бериша
4-1-2-1-2
28
Рульи
7
Пенья
14
Торрес
39
Альбиоль
2
Эступиньян
6
Капу
14
Тригерос
10
Парехо
16
Гомес
7
Морено
9
Алькасер
24
Сучич
19
Окафор
19
Окафор
24
Сучич
11
Ааронсон
14
Адейеми
14
Адейеми
11
Ааронсон
16
Юнузович
24
Бернед
24
Бернед
16
Юнузович
16
Гомес
23
Педраса
23
Педраса
16
Гомес
7
Морено
10
Пино
10
Пино
7
Морено
6
Капу
24
Коста
24
Коста
6
Капу
7
Пенья
8
Фойт
8
Фойт
7
Пенья
9
Алькасер
14
Ниньо
14
Ниньо
9
Алькасер
Остались в запасе
Зальцбург
Вильярреал
14
Антонин Свобода
ЦФ
58
Нико Мантль
ВР
33
Александр Вальке
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
1
Серхио Асенхо
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
14
Антонин Свобода
ЦФ
58
Нико Мантль
ВР
33
Александр Вальке
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
Остались в запасе
17
Андрей Рацу
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
1
Серхио Асенхо
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Зальцбург - Вильярреал
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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