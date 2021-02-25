Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Зальцбург
Вильярреал - Зальцбург: обзор матча 25 февраля 2021
Вильярреал
25.02.2021, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Зальцбург
40'
Ж. Морено
89'
Ж. Морено (П)
17'
М. Бериша
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вильярреал - Зальцбург
90'
+3
Замена
А. Свобода
️️️️
П. Дака
90'
+3
Замена
У. Соле
️️️️
Р. Кристенсен
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
Ж. Морено
90'
+2
Замена
А. Баэна
️️️️
Д. Парехо
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ж. Морено
89'
Замена
Х. Фойт
️️️️
Х. Коста
82'
80'
Желтая карточка
К. Адейеми
Желтая карточка
Х. Коста
69'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
П. Алькасер
66'
Замена
М. Гомес
️️️️
А. Педраса
66'
60'
Замена
К. Адейеми
️️️️
А. Бернед
60'
Замена
Л. Сучич
️️️️
Б. Ааронсон
55'
Желтая карточка
П. Дака
53'
Желтая карточка
Э. Мвепу
46'
Замена
М. Вебер
️️️️
А. Вальчи
ГОЛ! 1:1!
Ж. Морено
Пас отдал
П. Алькасер
40'
20'
Желтая карточка
А. Вальчи
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Бериша
Пас отдал
П. Дака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
12
Энок Мвепу
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
10
Йереми Пино
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
33
Александр Вальке
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
24
Лука Сучич
ЦП
14
Антонин Свобода
ЦФ
3-3-2-2
28
Рульи
23
Педраса
39
Альбиоль
14
Торрес
24
Коста
6
Капу
2
Эступиньян
14
Тригерос
10
Парехо
9
Алькасер
7
Морено
4-3-1-2
23
Станкович
5
Вальчи
5
Кристенсен
5
Рамальо
17
Ульмер
12
Мвепу
16
Юнузович
24
Бернед
11
Ааронсон
27
Дака
20
Бериша
9
Алькасер
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
9
Алькасер
23
Педраса
16
Гомес
16
Гомес
23
Педраса
10
Парехо
10
Баэна
10
Баэна
10
Парехо
24
Коста
8
Фойт
8
Фойт
24
Коста
7
Морено
14
Ниньо
14
Ниньо
7
Морено
24
Бернед
14
Адейеми
14
Адейеми
24
Бернед
27
Дака
14
Свобода
14
Свобода
27
Дака
5
Кристенсен
28
Соле
28
Соле
5
Кристенсен
5
Вальчи
8
Вебер
8
Вебер
5
Вальчи
11
Ааронсон
24
Сучич
24
Сучич
11
Ааронсон
Остались в запасе
Вильярреал
Зальцбург
17
Андрей Рацу
ПЗ
10
Йереми Пино
ПВ
1
Серхио Асенхо
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
58
Нико Мантль
ВР
33
Александр Вальке
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
Остались в запасе
17
Андрей Рацу
ПЗ
10
Йереми Пино
ПВ
1
Серхио Асенхо
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
33
Александр Вальке
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Вильярреал - Зальцбург
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Новости команд
Все
Вильярреал
Зальцбург
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:28
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
09:38
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:28
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
09:38
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
19-летний Сиссе из «Милана» побил еврокубковый рекорд, установленный два дня назад
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+