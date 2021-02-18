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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Црвена Звезда - Милан
Црвена Звезда - Милан: обзор матча 18 февраля 2021
Црвена Звезда
18.02.2021, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Милан
52'
К. Гуелор Канга (П)
90+3'
Р. Панков
42'
Р. Панков (АГ)
61'
Т. Эрнандес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Црвена Звезда - Милан
90'
+3
Желтая карточка
Д. Доннарумма
ГОЛ! 2:2!
Р. Панков
90'
+3
82'
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
М. Манджукич
Замена
С. Саного Жуниор
️️️️
Н. Петрович
81'
Замена
М. Павков
️️️️
Д. Фальчинелли
81'
Замена
А. Бакайоко
️️️️
М. Иванич
80'
Вторая желтая
М. Родич
77'
77'
Замена
Д. Далот
️️️️
Т. Эрнандес
Замена
М. Гайич
️️️️
М. Гобельич
74'
71'
Желтая карточка
М. Манджукич
61'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Эрнандес
Замена
Ф. Фалько
️️️️
Э. Набуан
61'
Желтая карточка
М. Родич
57'
Желтая карточка
Н. Милунович
54'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Гуелор Канга
52'
51'
Желтая карточка
А. Романьоли
46'
Замена
Р. Леау
️️️️
А. Ребич
42'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Панков
39'
Замена
С. Тонали
️️️️
И. Беннасер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Суалихо Мейте
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
22
Милан Гайич
ПЗ
80
Желько Гаврич
ЛВ
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
3-2-2-1-2
82
Борян
19
Милунович
12
Панков
5
Дегенек
23
Родич
77
Гобельич
8
Канга
18
Петрович
4
Иванич
11
Фальчинелли
31
Набуан
4-3-2-1
1
Доннарумма
15
Калюлю
23
Томори
26
Романьоли
19
Эрнандес
8
Мейте
10
Беннасер
33
Крунич
70
Кастильехо
9
Ребич
9
Манджукич
77
Гобельич
22
Гайич
22
Гайич
77
Гобельич
31
Набуан
25
Фалько
25
Фалько
31
Набуан
18
Петрович
35
Жуниор
35
Жуниор
18
Петрович
4
Иванич
7
Бакайоко
7
Бакайоко
4
Иванич
11
Фальчинелли
50
Павков
50
Павков
11
Фальчинелли
9
Ребич
27
Леау
27
Леау
9
Ребич
9
Манджукич
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
9
Манджукич
19
Эрнандес
2
Далот
2
Далот
19
Эрнандес
10
Беннасер
16
Тонали
16
Тонали
10
Беннасер
Остались в запасе
Црвена Звезда
Милан
80
Желько Гаврич
ЛВ
1
Зоран Попович
ВР
9
Алекса Вуканович
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
19
Франк Кессье
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
80
Желько Гаврич
ЛВ
1
Зоран Попович
ВР
9
Алекса Вуканович
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
19
Франк Кессье
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Црвена Звезда - Милан
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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