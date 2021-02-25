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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Милан - Црвена Звезда
Милан - Црвена Звезда: обзор матча 25 февраля 2021
Милан
25.02.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Црвена Звезда
9'
Ф. Кессье (П)
24'
Э. Набуан
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Милан - Црвена Звезда
84'
Замена
В. Николич
️️️️
М. Иванич
72'
Замена
М. Павков
️️️️
Д. Фальчинелли
70'
Вторая желтая
М. Гобельич
69'
Замена
Ф. Фалько
️️️️
Э. Набуан
69'
Замена
А. Катай
️️️️
К. Гуелор Канга
Замена
А. Салемакерс
️️️️
С. Кастильехо
66'
Замена
Т. Эрнандес
️️️️
Д. Калабрия
66'
Желтая карточка
З. Ибрагимович
63'
46'
Замена
Н. Петрович
️️️️
С. Срнич
Замена
А. Ребич
️️️️
Р. Крунич
46'
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
Р. Леау
46'
45'
Желтая карточка
С. Срнич
24'
ГОЛ! 1:1!
Э. Набуан
Пас отдал
М. Иванич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Кессье
9'
8'
Желтая карточка
М. Гобельич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
21
Браим Диас
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Црвена Звезда
32
Марко Чопич
ВР
1
Зоран Попович
ВР
80
Желько Гаврич
ЛВ
10
Александар Катай
ЛВ
22
Велько Николич
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
4-4-2
1
Доннарумма
2
Калабрия
26
Романьоли
23
Томори
2
Далот
20
Чалханоглу
19
Кессье
8
Мейте
33
Крунич
27
Леау
70
Кастильехо
4-2-1-3
82
Борян
22
Гайич
12
Панков
77
Гобельич
5
Дегенек
35
Жуниор
8
Канга
4
Иванич
31
Набуан
55
Срнич
11
Фальчинелли
33
Крунич
9
Ребич
9
Ребич
33
Крунич
2
Калабрия
19
Эрнандес
19
Эрнандес
2
Калабрия
70
Кастильехо
56
Салемакерс
56
Салемакерс
70
Кастильехо
27
Леау
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
27
Леау
4
Иванич
22
Николич
22
Николич
4
Иванич
8
Канга
10
Катай
10
Катай
8
Канга
31
Набуан
25
Фалько
25
Фалько
31
Набуан
55
Срнич
18
Петрович
18
Петрович
55
Срнич
11
Фальчинелли
50
Павков
50
Павков
11
Фальчинелли
Остались в запасе
Милан
Црвена Звезда
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
16
Сандро Тонали
ОП
21
Браим Диас
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
32
Марко Чопич
ВР
80
Желько Гаврич
ЛВ
90
Никола Крстович
ЦФ
1
Зоран Попович
ВР
9
Алекса Вуканович
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
16
Сандро Тонали
ОП
21
Браим Диас
ЦП
Остались в запасе
32
Марко Чопич
ВР
80
Желько Гаврич
ЛВ
90
Никола Крстович
ЦФ
1
Зоран Попович
ВР
9
Алекса Вуканович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Милан - Црвена Звезда
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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