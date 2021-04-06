Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Вайле
Люнгбю - Вайле: обзор матча 06 апреля 2021
Люнгбю
06.04.2021, вторник, 19:30
Дания. Суперлига, группа B, 1 тур
0 : 0
Завершен
Вайле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люнгбю - Вайле
90'
Желтая карточка
Д. Колингер
87'
Замена
L. Jensen
️️️️
А. Соуза
79'
Замена
K. Yamga
️️️️
Л. Энгель
Замена
Ф. Гиткьяер
️️️️
Й. Гаммельбю
72'
Желтая карточка
М. Ремер
68'
Замена
М. Варминг
️️️️
M. Kaastrup Larsen
57'
Замена
В. Торп
️️️️
Э. Корнвиг
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
12
S. Crone
ЦЗ
0
K. Enghardt
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
8
M. Rasmussen
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
9
Lasse Fosgaard
ЦП
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
20
Jacob Schoop
ЦФ
15
Mads Greve
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Люнгбю
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
15
Каспер Винтер
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
11
Магнус Варминг
ЦФ
Вайле
0
K. Yamga
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
2
Adama Fofana
ЦФ
3-5-1-1
30
Миккельсен
12
0
5
Тшиемб
8
8
Ремер
14
Якобсен
9
19
Гаммельбю
8
Корнвиг
11
4-2-1-3
30
Брунст
14
Мельгор
4
Энгель
20
Колингер
19
Бенгтссон
6
Эзатолахи
20
Рамадани
10
Соуза
7
Онугха
15
20
8
Корнвиг
29
Торп
29
Торп
8
Корнвиг
19
Гаммельбю
26
Гиткьяер
26
Гиткьяер
19
Гаммельбю
11
11
Варминг
11
Варминг
11
10
Соуза
17
17
10
Соуза
4
Энгель
0
0
4
Энгель
Остались в запасе
Люнгбю
Вайле
15
Каспер Винтер
ЦП
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
21
Indy Groothuizen
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
22
Уго Экитике
ПВ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
2
Adama Fofana
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
15
Каспер Винтер
ЦП
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
Остались в запасе
21
Indy Groothuizen
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
22
Уго Экитике
ПВ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
2
Adama Fofana
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Люнгбю - Вайле
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Люнгбю
Новости команд
Все
Люнгбю
Вайле
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
2024.09.09 16:33
1
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
2022.02.15 15:09
4
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
2022.02.09 15:49
7
Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
2022.01.03 07:17
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+