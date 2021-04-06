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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беверен - Сент-Труйден
Беверен - Сент-Труйден: обзор матча 06 апреля 2021
Беверен
06.04.2021, вторник, 20:00
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
2 : 4
Завершен
Сент-Труйден
2'
М. Фрай
78'
L. Verstraete
32'
Y. Suzuki
52'
И. М'Бойо
75'
И. М'Бойо
84'
Y. Suzuki
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беверен - Сент-Труйден
Желтая карточка
J. Faucher
86'
Замена
J. Mertens
️️️️
J. Schryvers
86'
Замена
J. Faucher
️️️️
М. Фрай
86'
85'
Замена
А. Филиппов
️️️️
К. Брюлс
Замена
D. Sula
️️️️
Д. Хейманс
85'
84'
ГОЛ! 2:4!
Y. Suzuki
Пас отдал
Д. Хасиока
81'
Замена
В. Янссенс
️️️️
И. М'Бойо
Замена
А. Альбанезе
️️️️
А. Хаммас
80'
ГОЛ! 2:3!
L. Verstraete
78'
75'
ГОЛ! 1:3!
И. М'Бойо
Вторая желтая
D. Wuytens
73'
Желтая карточка
D. Wuytens
71'
Желтая карточка
L. Verstraete
60'
Замена
J. Efford
️️️️
С. Хельтне Нильсен
57'
52'
ГОЛ! 1:2!
И. М'Бойо
Пас отдал
Д. Хасиока
46'
Замена
С. Ван Дессел
️️️️
Ф. Колидио
37'
Замена
C. Durkin
️️️️
J. Pius
32'
ГОЛ! 1:1!
Y. Suzuki
Пас отдал
К. Брюлс
Красная карточка
А. Вукотич
27'
20'
Желтая карточка
И. М'Бойо
Желтая карточка
Д. Синани
14'
ГОЛ! 1:0!
М. Фрай
Пас отдал
С. Хельтне Нильсен
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беверен
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Амин Хаммас
ЛЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
52
Jur Schryvers
ЦЗ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
10
Данель Синани
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
15
Dries Wuytens
ЦФ
3
Brendan Schoonbaert
ЦФ
6
L. Verstraete
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Сент-Труйден
1
Даниэль Шмидт
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
22
Кристиан Брюлс
АП
16
Steve De Ridder
ЦФ
40
Junior Pius
ЦФ
9
Факундо Колидио
ЦФ
40
Yuma Suzuki
ЦФ
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Беверен
13
Brent Gabriel
ВР
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
2
Jenthe Mertens
ЦФ
10
Tom Reyners
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
11
Jordan Faucher
ЦФ
98
Din Sula
ЦФ
Сент-Труйден
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
22
Волке Янссенс
ЦЗ
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
9
Дюкенс Назон
ЦФ
1
Kenny Steppe
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
3-1-1-1-4
29
Жекерс
24
Хаммас
52
20
Вукотич
6
Нильсен
10
Синани
38
Хейманс
15
9
Фрай
6
3
4-1-5
1
Шмидт
14
Хасиока
4
Лавале
39
Буату
13
Кэкачей
22
Брюлс
16
7
М'Бойо
40
9
Колидио
40
52
2
2
52
24
Хаммас
10
Альбанезе
10
Альбанезе
24
Хаммас
6
Нильсен
28
28
6
Нильсен
9
Фрай
11
11
9
Фрай
38
Хейманс
98
98
38
Хейманс
7
М'Бойо
22
Янссенс
22
Янссенс
7
М'Бойо
40
8
8
40
9
Колидио
19
Ван Дессел
19
Ван Дессел
9
Колидио
22
Брюлс
9
Филиппов
9
Филиппов
22
Брюлс
Остались в запасе
Беверен
Сент-Труйден
10
Tom Reyners
ЦФ
13
Brent Gabriel
ВР
9
Дюкенс Назон
ЦФ
1
Kenny Steppe
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Остались в запасе
10
Tom Reyners
ЦФ
13
Brent Gabriel
ВР
Остались в запасе
9
Дюкенс Назон
ЦФ
1
Kenny Steppe
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Статистика матча Беверен - Сент-Труйден
4
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
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