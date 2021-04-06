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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Кайсериспор
Трабзонспор - Кайсериспор: обзор матча 06 апреля 2021
Трабзонспор
06.04.2021, вторник, 19:00
Турция. Суперлига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Кайсериспор
29'
Т. Бакасетас
6'
M. Çelik
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Кайсериспор
90'
+5
Желтая карточка
И. Парлак
90'
+1
Замена
Н. Пас
️️️️
А. Леннон
Замена
S. Kinali
️️️️
Л. Бэйкер
88'
86'
Замена
Б. Сабович
️️️️
Д. Аврамовски
Желтая карточка
Ю. Сари
81'
79'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
M. Okutan
Замена
Ю. Сари
️️️️
Э. Нвакаеме
76'
72'
Желтая карточка
M. Okutan
Замена
Ю. Малли
️️️️
Х. Тюркмен
70'
63'
Желтая карточка
Д. Коловециос
46'
Замена
Д. Аттама
️️️️
M. Çelik
46'
Замена
M. Okutan
️️️️
К. Мухар
ГОЛ! 1:1!
Т. Бакасетас
Пас отдал
Э. Нвакаеме
29'
10'
Желтая карточка
Д. Аврамовски
6'
ГОЛ! 0:1!
M. Çelik
Пас отдал
П. Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
21
Джанини
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
27
Даниэль Аврамовски
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
88
Muğdat Çelik
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Трабзонспор
96
Хакан Айдын
ВР
1
Эрце Кардешлер
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
0
Safa Kinali
ЦФ
56
Süleyman Cebeci
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
14
Бесард Сабович
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
24
Melih Okutan
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
4-3-1-2
1
Чакир
14
Уго
5
Хосейни
23
Марлон
4
Тюркмен
8
Флавио
8
Бэйкер
81
Экубан
9
Бакасетас
9
Нвакаеме
21
Джанини
4-4-2
80
Алемдар
15
20
Квржич
4
Коловециос
16
Бехич
12
Леннон
73
Мухар
7
Энрике
27
Аврамовски
23
Парлак
88
8
Бэйкер
0
0
8
Бэйкер
4
Тюркмен
10
Малли
10
Малли
4
Тюркмен
9
Нвакаеме
7
Сари
7
Сари
9
Нвакаеме
27
Аврамовски
14
Сабович
14
Сабович
27
Аврамовски
73
Мухар
24
24
73
Мухар
88
3
Аттама
3
Аттама
88
28
Дживелек
28
Дживелек
12
Леннон
3
Пас
3
Пас
12
Леннон
Остались в запасе
Трабзонспор
Кайсериспор
96
Хакан Айдын
ВР
56
Süleyman Cebeci
ЦФ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
Главный тренер
Юнал Караман
42
Kevin Luckassen
ЦФ
1
Silviu Lung Jr.
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
96
Хакан Айдын
ВР
56
Süleyman Cebeci
ЦФ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
Остались в запасе
42
Kevin Luckassen
ЦФ
1
Silviu Lung Jr.
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Трабзонспор - Кайсериспор
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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