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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фаренсе - Портимоненси
Фаренсе - Портимоненси: обзор матча 27 апреля 2021
Фаренсе
27.04.2021, вторник, 23:45
Португалия. Примейра, 29 тур
1 : 1
Завершен
Портимоненси
79'
А. Боа Морте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фаренсе - Портимоненси
90'
+3
Замена
B. Moreira
️️️️
Бету
90'
+2
Замена
J. Salmani
️️️️
А. Боа Морте
87'
Замена
П. Са
️️️️
F.
83'
Желтая карточка
Ф. Канде
79'
ГОЛ! 0:1!
А. Боа Морте
Замена
M. Queta
️️️️
Ф. Исидоро
76'
71'
Замена
Д. Вилль Поа
️️️️
Эвертон
46'
Замена
А. Оливейра
️️️️
В. Роша
Желтая карточка
Д. Лукка
41'
Желтая карточка
E. Mancha
34'
33'
Желтая карточка
В. Роша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фаренсе
22
Beto
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
47
Джонатан Лукка
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЦП
25
Райан Галд
АП
40
Eduardo Mancha
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
4
Виллиан Роша
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
2
Koki Anzai
ЦЗ
7
Эвертон
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
13
Денер
ЦП
5
Mauricio
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Фаренсе
1
Уго Маркеш
ВР
13
Бура
ОП
10
Madi Queta
ЦФ
77
Alvarinho
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
41
Cássio Scheid
ЦФ
25
André Pinto
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
0
Henrique
ЦЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
21
Педру Са
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
29
Jafar Salmani
ЦФ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
2-2-3-1-2
22
12
15
Тавареш
30
Абнер
6
Удрхири
14
Исидоро
47
Лукка
11
Мансилья
25
Галд
9
40
4-3-3
94
Самуэл
5
Канде
36
Поссиньоло
2
4
Роша
7
Эвертон
10
Боа Морте
13
Денер
23
Бету
9
5
14
Исидоро
10
10
14
Исидоро
4
Роша
10
Оливейра
10
Оливейра
4
Роша
10
Боа Морте
29
29
10
Боа Морте
7
Эвертон
31
Поа
31
Поа
7
Эвертон
9
21
Са
21
Са
9
23
Бету
9
9
23
Бету
Остались в запасе
Фаренсе
Портимоненси
77
Alvarinho
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
41
Cássio Scheid
ЦФ
25
André Pinto
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
13
Бура
ОП
1
Уго Маркеш
ВР
7
LicÃ¡
ЦФ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
1
Ricardo Ferreira
ВР
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
0
Henrique
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
77
Alvarinho
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
41
Cássio Scheid
ЦФ
25
André Pinto
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
13
Бура
ОП
1
Уго Маркеш
ВР
7
LicÃ¡
ЦФ
Остались в запасе
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
1
Ricardo Ferreira
ВР
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
0
Henrique
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Фаренсе - Портимоненси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Сан-Луиш
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