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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Ротерхэм
Брентфорд - Ротерхэм: обзор матча 27 апреля 2021
Брентфорд
27.04.2021, вторник, 21:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
1 : 0
Завершен
Ротерхэм
26'
Б. Мбемо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Ротерхэм
Замена
М. Йенсен
️️️️
В. Янельт
89'
85'
Замена
️️️️
Б. Уайлс
76'
Замена
Д. Херст
️️️️
Ч. Огбене
76'
Замена
M. Olosunde
️️️️
У. Хардинг
76'
Замена
Д. Барласер
️️️️
Д. Линдси
Замена
М. Форсс
️️️️
С. Годдос
74'
Замена
М. Бидструп
️️️️
Б. Мбемо
74'
Замена
Т. Фосу
️️️️
С. Каньос
74'
67'
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
Р. Вуд
ГОЛ! 1:0!
Б. Мбемо
Пас отдал
С. Каньос
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
7
Саман Годдос
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
27
Чидозие Огбене
ЛВ
26
Бен Уайлс
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
2
Мадс Бидструп
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
4
Даниэль Барласер
ЦП
4
Matthew Olosunde
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райя
5
Гуд
22
Серенсен
2
Пайннок
2
Расмуссен
27
Янельт
10
Маркондес
19
Мбемо
7
Годдос
7
Каньос
17
Тони
3-4-1-2
31
Блэкмэн
6
Вуд
2
45
Хардинг
26
Уайлс
29
Линдси
10
Уинг
3
Гилс
27
Огбене
20
14
Смит
7
Каньос
24
Фосу
24
Фосу
7
Каньос
7
Годдос
88
Форсс
88
Форсс
7
Годдос
19
Мбемо
2
Бидструп
2
Бидструп
19
Мбемо
27
Янельт
8
Йенсен
8
Йенсен
27
Янельт
45
Хардинг
4
4
45
Хардинг
29
Линдси
4
Барласер
4
Барласер
29
Линдси
27
Огбене
15
Херст
15
Херст
27
Огбене
6
Вуд
45
Ладапо
45
Ладапо
6
Вуд
Остались в запасе
Брентфорд
Ротерхэм
19
Льюис Гордон
ЛЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
23
Кристиан Нергор
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
31
Джош Викерс
ВР
21
Shaun MacDonald
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
19
Льюис Гордон
ЛЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
23
Кристиан Нергор
ЦП
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
21
Shaun MacDonald
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Брентфорд - Ротерхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
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