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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Адмира Ваккер
Аустрия - Адмира Ваккер: обзор матча 27 апреля 2021
Аустрия
27.04.2021, вторник, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 6 тур
0 : 0
Завершен
Адмира Ваккер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Адмира Ваккер
90'
Замена
M. Sax
️️️️
Л. Малишек
80'
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
Д. Атанга
Замена
Б. Пихлер
️️️️
К. Моншейн
69'
66'
Замена
М. Бройниг
️️️️
A. Wooten
45'
+1
Желтая карточка
В. Ворсагер
36'
Желтая карточка
Л. Малишек
Замена
Т. Эбнер
️️️️
В. Демаку
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
6
Весел Демаку
ЦП
8
Патрик Виммер
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
36
Доминик Фиц
ЦП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
6
Нико Даткович
ЦЗ
47
Леонардо Лукачевич
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Лукас Малишек
ОП
17
Давид Атанга
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
22
Marcus Maier
ЦП
14
Andrew Wooten
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
30
Michael Madl
ЦЗ
25
Томас Эбнер
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
17
Agim Zeka
ЦФ
Адмира Ваккер
31
Осман Хаджикич
ВР
7
Лука Кронбергер
ЛВ
7
Maximilian Sax
ЦП
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
21
Christian Gartner
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
4-1-4-1
1
Пенц
46
Хандль
14
Палмер-Браун
2
Поульсен
39
Тигль
5
Мартель
6
Демаку
11
Саркария
36
Фиц
8
Виммер
14
Моншейн
3-3-3-1
1
47
Лукачевич
4
Бауэр
4
Айву
2
Ворсагер
4
Малишек
6
Даткович
17
Атанга
5
Кершбаум
22
14
6
Демаку
25
Эбнер
25
Эбнер
6
Демаку
14
Моншейн
11
Пихлер
11
Пихлер
14
Моншейн
17
Атанга
7
Кронбергер
7
Кронбергер
17
Атанга
14
14
Бройниг
14
Бройниг
14
4
Малишек
7
7
4
Малишек
Остались в запасе
Аустрия
Адмира Ваккер
17
Agim Zeka
ЦФ
99
Мирко Кос
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
30
Michael Madl
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
31
Осман Хаджикич
ВР
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
21
Christian Gartner
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
17
Agim Zeka
ЦФ
99
Мирко Кос
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
30
Michael Madl
ЦЗ
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
21
Christian Gartner
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Аустрия - Адмира Ваккер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
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