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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Челси
Реал - Челси: обзор матча 27 апреля 2021
Реал
27.04.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Челси
29'
К. Бензема
14'
К. Пулишич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Челси
Желтая карточка
А. Одриосола
89'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Марсело
77'
Замена
А. Одриосола
️️️️
К. Бензема
77'
66'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
С. Аспиликуэта
66'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Т. Вернер
66'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
К. Пулишич
Замена
Э. Азар
️️️️
Винисиус
66'
Желтая карточка
Марсело
65'
Желтая карточка
Т. Кроос
60'
38'
Желтая карточка
К. Пулишич
ГОЛ! 1:1!
К. Бензема
Пас отдал
Э. Милитао
29'
Желтая карточка
Винисиус
27'
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Пулишич
Пас отдал
А. Рюдигер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛАЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Реал
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Антонио Бланко
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Серхио Аррибас
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Куртуа
6
Начо
19
Варан
3
Милитао
12
Марсело
5
Каземиро
14
Карвахаль
8
Кроос
20
Модрич
7
Винисиус
9
Бензема
4-2-1-2-1
16
Менди
3
Аспиликуэта
3
Силва
15
Кристенсен
22
Рюдигер
91
Канте
33
Чилвел
21
Жоржиньо
11
Пулишич
7
Маунт
11
Вернер
9
Бензема
20
Одриосола
20
Одриосола
9
Бензема
7
Винисиус
10
Азар
10
Азар
7
Винисиус
12
Марсело
10
Асенсио
10
Асенсио
12
Марсело
9
Бензема
11
Родриго
11
Родриго
9
Бензема
3
Аспиликуэта
24
Джеймс
24
Джеймс
3
Аспиликуэта
11
Пулишич
22
Зиеш
22
Зиеш
11
Пулишич
11
Вернер
29
Хаверц
29
Хаверц
11
Вернер
Остались в запасе
Реал
Челси
8
Антонио Бланко
ЦП
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
22
Иско
АП
11
Серхио Аррибас
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Кепа
ВР
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
8
Антонио Бланко
ЦП
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
22
Иско
АП
11
Серхио Аррибас
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Кепа
ВР
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Реал - Челси
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
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