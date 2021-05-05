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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Реал
Челси - Реал: обзор матча 05 мая 2021
Челси
05.05.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Реал
28'
Т. Вернер
85'
М. Маунт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Реал
Замена
О. Жиру
️️️️
К. Хаверц
90'
+4
90'
Желтая карточка
Ф. Вальверде
89'
Замена
М. Диас
️️️️
Э. Азар
Замена
Х. Зиеш
️️️️
М. Маунт
88'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
С. Аспиликуэта
88'
Желтая карточка
М. Маунт
87'
ГОЛ! 2:0!
М. Маунт
Пас отдал
К. Пулишич
85'
76'
Замена
Родриго
️️️️
Каземиро
72'
Желтая карточка
Т. Кроос
Замена
К. Пулишич
️️️️
Т. Вернер
67'
63'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Винисиус
62'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Ф. Менди
61'
Желтая карточка
Начо
Желтая карточка
А. Кристенсен
38'
36'
Желтая карточка
С. Рамос
ГОЛ! 1:0!
Т. Вернер
28'
Желтая карточка
Жоржиньо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛАЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Начо
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
10
Эден Азар
РФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Челси
13
Кепа
ВР
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
12
Марсело
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Серхио Аррибас
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-2-2-2
16
Менди
15
Кристенсен
3
Силва
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
33
Чилвел
91
Канте
21
Жоржиньо
7
Маунт
11
Вернер
29
Хаверц
4-1-2-1-2
1
Куртуа
6
Начо
3
Милитао
93
Рамос
23
Менди
5
Каземиро
20
Модрич
8
Кроос
7
Винисиус
10
Азар
9
Бензема
11
Вернер
11
Пулишич
11
Пулишич
11
Вернер
3
Аспиликуэта
24
Джеймс
24
Джеймс
3
Аспиликуэта
7
Маунт
22
Зиеш
22
Зиеш
7
Маунт
29
Хаверц
9
Жиру
9
Жиру
29
Хаверц
23
Менди
8
Вальверде
8
Вальверде
23
Менди
7
Винисиус
10
Асенсио
10
Асенсио
7
Винисиус
5
Каземиро
11
Родриго
11
Родриго
5
Каземиро
10
Азар
9
Диас
9
Диас
10
Азар
Остались в запасе
Челси
Реал
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Кепа
ВР
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
22
Иско
АП
11
Серхио Аррибас
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Кепа
ВР
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Остались в запасе
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
22
Иско
АП
11
Серхио Аррибас
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Челси - Реал
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
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