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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Генчлербирлиги
Хатайспор - Генчлербирлиги: обзор матча 27 апреля 2021
Хатайспор
27.04.2021, вторник, 20:30
Турция. Суперлига, 38 тур
3 : 1
Завершен
Генчлербирлиги
8'
Р. Абид
51'
М. Диуф
84'
М. Диуф
77'
Р. Пирис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хатайспор - Генчлербирлиги
Желтая карточка
М. Камара
90'
+2
89'
Замена
Р. Берисбек
️️️️
Д. Кандеяш
89'
Замена
M. Yildirim
️️️️
Р. Пирис
Замена
M. Çaytemel
️️️️
A. Katranis
87'
Замена
A. Canli
️️️️
Р. Рибейру
87'
ГОЛ! 3:1!
М. Диуф
Пас отдал
М. Камара
84'
82'
Желтая карточка
С. Дикмен
78'
Замена
P. Polomat
️️️️
Х. Пехливан
78'
Замена
L. Mugni
️️️️
С. Лима
77'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Пирис
73'
Желтая карточка
Р. Пирис
Замена
М. Камара
️️️️
Д. Акинтола
69'
Замена
А. Траоре
️️️️
Р. Абид
69'
57'
Замена
S. Yilmaz
️️️️
Д. Сио
ГОЛ! 2:0!
М. Диуф
Пас отдал
Д. Акинтола
51'
Желтая карточка
И. Сакей
45'
Желтая карточка
А. Бупендза
11'
ГОЛ! 1:0!
Р. Абид
Пас отдал
А. Бупендза
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
9
Аарон Бупендза
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
3
Diego Angelo
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
13
Джованни Сио
ЦП
9
Bogdan Stancu
ЦФ
91
Сандро Лима
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Хатайспор
19
Мухаммед Мерт
ЦП
7
Мохаммед Камара
ПВ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
14
Metehan Mert
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
3-4-3
1
Моанд
6
Биллонг
28
Сантос
98
5
Сакей
90
Попов
92
Диуф
14
Абид
8
Акинтола
20
Рибейру
9
Бупендза
4-4-2
15
Нордфельдт
4
Юханссон
4
Кызылдаг
3
11
Пехливан
21
Кандеяш
6
Дикмен
13
Сио
26
Пирис
91
Лима
9
20
Рибейру
23
23
20
Рибейру
98
16
16
98
8
Акинтола
7
Камара
7
Камара
8
Акинтола
14
Абид
10
Траоре
10
Траоре
14
Абид
91
Лима
26
26
91
Лима
11
Пехливан
39
39
11
Пехливан
21
Кандеяш
19
Берисбек
19
Берисбек
21
Кандеяш
26
Пирис
8
8
26
Пирис
13
Сио
17
17
13
Сио
Остались в запасе
Хатайспор
Генчлербирлиги
19
Мухаммед Мерт
ЦП
2
Burak Camoglu
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
14
Metehan Mert
ЦФ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
19
Мухаммед Мерт
ЦП
2
Burak Camoglu
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
Остались в запасе
14
Metehan Mert
ЦФ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Хатайспор - Генчлербирлиги
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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