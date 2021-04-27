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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Альтах
Хартберг - Альтах: обзор матча 27 апреля 2021
Хартберг
27.04.2021, вторник, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 6 тур
2 : 1
Завершен
Альтах
22'
Т. Кайнц
85'
L. Ried
9'
D. Maderner
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартберг - Альтах
Замена
Ю. Хайль
️️️️
Р. Реп
86'
ГОЛ! 2:1!
L. Ried
Пас отдал
Р. Реп
85'
Замена
L. Ried
️️️️
С. Хорват
81'
81'
Замена
Э. Карич
️️️️
М. Турнвальд
Желтая карточка
M. Gollner
71'
Замена
Ю. Эртльталер
️️️️
Д. Тадич
66'
Замена
S. Rakowitz
️️️️
Т. Кайнц
65'
64'
Замена
M. Stefel
️️️️
D. Maderner
64'
Замена
С. Гуэ
️️️️
A. Wiss
Желтая карточка
Т. Кайнц
46'
Замена
С. Шабби
️️️️
A. Lienhart
46'
46'
Замена
C. Bukta
️️️️
M. Meilinger
37'
Желтая карточка
M. Meilinger
27'
Желтая карточка
D. Maderner
ГОЛ! 1:1!
Т. Кайнц
Пас отдал
С. Хорват
22'
9'
ГОЛ! 0:1!
D. Maderner
Пас отдал
М. Фишер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
14
Кристиан Клем
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
30
Саша Хорват
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
30
Манфред Фишер
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
0
A. Wiss
ЦП
9
Daniel Maderner
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
27
Lukas Ried
ЦП
10
Stefan Rakowitz
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Альтах
16
Tino Casali
ВР
18
Эмир Карич
ЦЗ
28
Андерсон
ЦЗ
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
7
Mario Stefel
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Свете
14
Клем
4
6
33
Лукенедер
11
Хорват
23
Кайнц
55
Реп
30
Хорват
29
Флеккер
24
Тадич
4-4-2
39
5
Дабанли
18
Звишенбрюггер
34
Турнвальд
37
Эдокполор
27
Хаудум
11
0
30
Фишер
8
9
23
Кайнц
10
10
23
Кайнц
24
Тадич
7
Эртльталер
7
Эртльталер
24
Тадич
55
Реп
28
Хайль
28
Хайль
55
Реп
30
Хорват
27
27
30
Хорват
6
9
Шабби
9
Шабби
6
9
7
7
9
11
33
33
11
34
Турнвальд
18
Карич
18
Карич
34
Турнвальд
0
10
Гуэ
10
Гуэ
0
Остались в запасе
Хартберг
Альтах
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
16
Tino Casali
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Хартберг - Альтах
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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