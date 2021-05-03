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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 03 мая 2021
Сиэтл
03.05.2021, понедельник, 04:00
США. МЛС, 4 тур
3 : 0
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
20'
Р. Руидиас
23'
Б. Смит
90+4'
Р. Руидиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Лос-Анджелес Гэлакси
ГОЛ! 3:0!
Р. Руидиас
Пас отдал
J. Medranda
90'
+4
Замена
J. Delem
️️️️
К. Роу
89'
Замена
J. Medranda
️️️️
Б. Смит
79'
Замена
Д. Лейва
️️️️
Ж. Пауло
79'
Замена
Н. Лодейро
️️️️
W. Bruin
66'
65'
Замена
C. Dunbar
️️️️
V. Vázquez
46'
Замена
E. Zubak
️️️️
O. Fisher
46'
Замена
Н. ДеПуй
️️️️
Э. Альварес
46'
Замена
S. Kljestan
️️️️
Д. Уильямс
ГОЛ! 2:0!
Б. Смит
23'
ГОЛ! 1:0!
Р. Руидиас
Пас отдал
Б. Смит
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
91
Oniel Fisher
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
6
Джонатан
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
21
Jordy Delem
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
18
Джонатан Перес
ЛВ
67
Карлос Харви
ОП
24
Danilo Acosta
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
4-4-2
24
Фрай
14
Смит
28
Гомес Андраде
5
Толо
40
16
Рольдан
7
Рольдан
22
Роу
6
Пауло
9
Руидиас
29
3-2-1-2-2
31
Бонд
91
4
33
Уильямс
22
Араухо
5
Стерес
6
Джонатан
7
Грандсир
10
Альварес
14
Чичарито
8
14
Смит
94
94
14
Смит
22
Роу
21
21
22
Роу
29
14
Лодейро
14
Лодейро
29
6
Пауло
6
Лейва
6
Лейва
6
Пауло
10
Альварес
20
ДеПуй
20
ДеПуй
10
Альварес
33
Уильямс
16
16
33
Уильямс
91
11
11
91
8
70
70
8
Остались в запасе
Сиэтл
Лос-Анджелес Гэлакси
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Шметцер
24
Danilo Acosta
ЦФ
67
Карлос Харви
ОП
18
Джонатан Перес
ЛВ
43
Adam Saldana
ЦФ
33
Джонатан Клинсман
ВР
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
Остались в запасе
24
Danilo Acosta
ЦФ
67
Карлос Харви
ОП
18
Джонатан Перес
ЛВ
43
Adam Saldana
ЦФ
33
Джонатан Клинсман
ВР
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Сиэтл - Лос-Анджелес Гэлакси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
Стадион:
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