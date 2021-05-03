Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Эрзурумспор
Фенербахче - Эрзурумспор: обзор матча 03 мая 2021
Фенербахче
03.05.2021, понедельник, 20:30
Турция. Суперлига, 39 тур
3 : 1
Завершен
Эрзурумспор
6'
Х. Соса (П)
12'
Э. Валенсия
14'
Д. Пелкас
81'
O. Sert
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Эрзурумспор
Замена
Л. Густаво
️️️️
Д. Пелкас
88'
81'
ГОЛ! 3:1!
O. Sert
Пас отдал
G. Obertan
79'
Желтая карточка
M. Murat Uçar
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
М. Озил
71'
Замена
М. Саматта
️️️️
М. Хакан Яндас
70'
Замена
Ф. Новак
️️️️
Д. Эркин
62'
61'
Замена
Б. Бутко
️️️️
C. Ahmet Alkılıç
50'
Желтая карточка
Э. Рашани
46'
Замена
O. Sert
️️️️
J. Ochieng Omolo
46'
Замена
Э. Рашани
️️️️
А. Новиковас
ГОЛ! 3:0!
Д. Пелкас
Пас отдал
Э. Валенсия
14'
ГОЛ! 2:0!
Э. Валенсия
Пас отдал
И. Кахведжи
12'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Соса
6'
5'
Желтая карточка
G. Kardeş
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
10
Месут Озил
АП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Эрзурумспор
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
15
Johanna Ochieng Omolo
ЦФ
4
Gabriel Obertan
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Эрзурумспор
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
55
Ozgur Sert
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
3-5-1-1
23
Текин
88
Эркин
32
Тиссеран
41
Салаи
10
Пелкас
7
Соса
11
Туфан
8
Яндас
17
Кахведжи
10
Озил
30
Валенсия
1-1-1-5
55
20
Бумаль
11
Новиковас
4
99
5
23
77
10
Озил
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
10
Озил
88
Эркин
57
Новак
57
Новак
88
Эркин
10
Пелкас
14
Густаво
14
Густаво
10
Пелкас
8
Яндас
38
Саматта
38
Саматта
8
Яндас
15
55
55
15
11
Новиковас
19
Рашани
19
Рашани
11
Новиковас
99
91
Бутко
91
Бутко
99
Остались в запасе
Фенербахче
Эрзурумспор
54
Эртугрул Четин
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Остались в запасе
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Статистика матча Фенербахче - Эрзурумспор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Новости команд
Все
Фенербахче
Эрзурумспор
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
10:21
«Эрзурумспор» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
10:21
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
«Эрзурумспор» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Эрзурумспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Газиантепа» и «Эрзурумспора» на победу в матче 9-го тура
23 октября
«Эрзурумспор» – «Самсунспор»: кто победит в матче Суперлиги 2026/2027
19 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+