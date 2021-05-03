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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Шахтер Караганда - Кайсар
Шахтер Караганда - Кайсар: обзор матча 03 мая 2021
Шахтер Караганда
03.05.2021, понедельник, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Кайсар
7'
В. Балашов
81'
E. Pavlov (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер Караганда - Кайсар
81'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
E. Pavlov
Желтая карточка
Т. Закиров
65'
58'
Замена
O. N'Diaye
️️️️
C. Bitang
Замена
E. Pavlov
️️️️
В. Балашов
57'
Замена
Г. Наджарян
️️️️
А. Таттыбаев
57'
56'
Желтая карточка
Е. Потапов
26'
Желтая карточка
Й. Чадженович
ГОЛ! 1:0!
В. Балашов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
78
Тимурбек Закиров
ВР
3
Давид Атанаскоски
ЛЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
44
Карам Султанов
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
4
Соломон Удо
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
0
A. Buyvolov
ЦФ
0
A. Khubulov
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
Кайсар
33
Сергей Карпович
ЦЗ
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
7
Стефан Денкович
ЛВ
20
Йован Чадженович
ОП
10
Думан Нарзилдаев
ОП
80
Арман Кенесов
АП
0
C. Bitang
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
10
Каролис Лаукжемис
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Шахтер Караганда
30
Игорь Шацкий
ВР
19
Геворг Наджарян
ПЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
22
Максим Галкин
ЛВ
18
Абылайхан Назымханов
АП
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
0
E. Pavlov
ЦФ
0
P. Kriventsev
ЦФ
19
Vuk Mitošević
ЦФ
Кайсар
16
Марсель Исламкулов
ВР
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
91
Ousmane N'Diaye
ЦФ
11
Maksat Baizhanov
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
4-1-1-1-3
78
Закиров
3
Атанаскоски
50
Нурсеитов
44
Султанов
14
Кыбырай
88
Бакаев
4
Удо
27
Балашов
9
Таттыбаев
0
0
4-2-2-3
23
Амирсеитов
25
Рудосельский
5
Потапов
33
Карпович
20
Чадженович
10
Нарзилдаев
80
Кенесов
7
Денкович
10
Лаукжемис
0
0
27
Балашов
0
0
27
Балашов
9
Таттыбаев
19
Наджарян
19
Наджарян
9
Таттыбаев
0
91
91
0
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Кайсар
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
0
P. Kriventsev
ЦФ
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
19
Vuk Mitošević
ЦФ
22
Максим Галкин
ЛВ
30
Игорь Шацкий
ВР
18
Абылайхан Назымханов
АП
Главный тренер
Евгений Свешников
16
Марсель Исламкулов
ВР
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
11
Maksat Baizhanov
ЦФ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
29
Оркен Махан
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Остались в запасе
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
0
P. Kriventsev
ЦФ
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
19
Vuk Mitošević
ЦФ
22
Максим Галкин
ЛВ
30
Игорь Шацкий
ВР
18
Абылайхан Назымханов
АП
Остались в запасе
16
Марсель Исламкулов
ВР
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
11
Maksat Baizhanov
ЦФ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
29
Оркен Махан
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
Главный тренер
Дмитрий Огай
Статистика матча Шахтер Караганда - Кайсар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
Стадион:
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