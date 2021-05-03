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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Сивасспор
Газиантеп - Сивасспор: обзор матча 03 мая 2021
Газиантеп
03.05.2021, понедельник, 20:30
Турция. Суперлига, 39 тур
0 : 1
Завершен
Сивасспор
30'
М. Градель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Сивасспор
90'
Замена
И. Кофи
️️️️
Ф. Файр
Желтая карточка
М. Джихан
83'
Замена
М. Джихан
️️️️
К. Эзер
81'
Замена
C. Şahin
️️️️
А. Максим
81'
76'
Замена
А. Коне
️️️️
О. Кайоде
Замена
J.
️️️️
О. Рашид
76'
64'
Замена
Т. Бойд
️️️️
Э. Йесилюрт
62'
Желтая карточка
А. Огуз
Замена
Н. Дико
️️️️
K. Mirallas
60'
Замена
A. Sousa
️️️️
Э. Эрсой
46'
Желтая карточка
Г. Вурал
44'
30'
ГОЛ! 0:1!
М. Градель
Пас отдал
А. Огуз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
21
Roderick Miranda
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
10
Кенан Эзер
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
87
Kevin Mirallas
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
7
Звонимир Козули
ЦП
6
Jefferson
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
19
Тайлер Бойд
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
3-2-3-2
19
Гювенк
21
16
14
Тошка
77
Вурал
5
Эрсой
10
Эзер
44
Максим
23
Рашид
9
Демир
87
3-5-2
35
Вурал
3
Чифтци
2
Огуз
88
Османпаша
37
Арслан
76
Файр
10
Градель
6
Ялчин
6
Клаудемир
17
Йесилюрт
80
Кайоде
10
Эзер
11
Джихан
11
Джихан
10
Эзер
23
Рашид
6
6
23
Рашид
44
Максим
70
70
44
Максим
5
Эрсой
18
18
5
Эрсой
87
12
Дико
12
Дико
87
76
Файр
5
Кофи
5
Кофи
76
Файр
80
Кайоде
2
Коне
2
Коне
80
Кайоде
17
Йесилюрт
19
Бойд
19
Бойд
17
Йесилюрт
Остались в запасе
Газиантеп
Сивасспор
7
Звонимир Козули
ЦП
27
Бурак Бозан
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
30
Мамаду Самасса
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
7
Звонимир Козули
ЦП
27
Бурак Бозан
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
Остались в запасе
7
Хорхе Феликс
ЦФ
30
Мамаду Самасса
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Газиантеп - Сивасспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
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