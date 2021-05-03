Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Кайсериспор
Йени Малатьяспор - Кайсериспор: обзор матча 03 мая 2021
Йени Малатьяспор
03.05.2021, понедельник, 16:00
Турция. Суперлига, 39 тур
1 : 1
Завершен
Кайсериспор
65'
A. BÃ¼yÃ¼k
41'
И. Парлак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Кайсериспор
Замена
A. Mallé
️️️️
М. Фофана
90'
+1
85'
Замена
M. Okutan
️️️️
А. Леннон
85'
Замена
U. Demirok
️️️️
Б. Сабович
Замена
U. Bulut
️️️️
М. Эскихеллак
77'
69'
Замена
Я. Субаши
️️️️
Д. Аврамовски
Замена
W.
️️️️
И. Чебаке
69'
ГОЛ! 1:1!
A. BÃ¼yÃ¼k
Пас отдал
Б. Тетти
65'
61'
Замена
K. Luckassen
️️️️
И. Парлак
Замена
С. Маллан
️️️️
A. Ildiz
46'
Желтая карточка
A. BÃ¼yÃ¼k
42'
41'
ГОЛ! 0:1!
И. Парлак
Пас отдал
Б. Сабович
Желтая карточка
К. Хафез
24'
4'
Желтая карточка
Д. Коловециос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
26
Semih Kaya
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
14
Бесард Сабович
ЦП
27
Даниэль Аврамовски
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
19
Afriyie Acquah
ЦП
70
Olcay Sahan
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
13
Wallace
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
24
Melih Okutan
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
3-2-1-1-3
25
Эзбир
15
Хадебе
15
Хафез
18
Явру
7
Фофана
29
Чебаке
30
19
Эскихеллак
7
30
Тетти
26
4-1-4-1
80
Алемдар
3
Пас
20
Квржич
4
Коловециос
16
Бехич
3
Аттама
12
Леннон
27
Аврамовски
7
Энрике
14
Сабович
23
Парлак
29
Чебаке
13
13
29
Чебаке
7
Фофана
19
19
7
Фофана
30
14
Маллан
14
Маллан
30
19
Эскихеллак
9
9
19
Эскихеллак
23
Парлак
42
42
23
Парлак
12
Леннон
24
24
12
Леннон
27
Аврамовски
3
Субаши
3
Субаши
27
Аврамовски
14
Сабович
15
15
14
Сабович
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Кайсериспор
8
F. Zuqui
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
19
Afriyie Acquah
ЦП
70
Olcay Sahan
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
13
Исмаил Кипе
ВР
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
8
F. Zuqui
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
19
Afriyie Acquah
ЦП
70
Olcay Sahan
ЦП
Остались в запасе
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
13
Исмаил Кипе
ВР
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Йени Малатьяспор - Кайсериспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
Новости команд
Все
Йени Малатьяспор
Кайсериспор
Российский нападающий обвинил бывший клуб в буллинге: «Была цель меня сгнобить»
10 октября
2
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
2 сентября
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20 августа
1
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
18 августа
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17 августа
5
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
Российский нападающий обвинил бывший клуб в буллинге: «Была цель меня сгнобить»
10 октября
2
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
2 сентября
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20 августа
1
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
18 августа
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17 августа
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+