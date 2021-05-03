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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Вулверхэмптон
Вест Бромвич - Вулверхэмптон: обзор матча 03 мая 2021
Вест Бромвич
03.05.2021, понедельник, 20:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
62'
М. Дианье
45+2'
Ф. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Д. Ферлонг
88'
82'
Замена
М. Килман
️️️️
Р. Айт Нури
Замена
К. Робинсон
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
78'
71'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
О. Отасови
Желтая карточка
Э. Мэйтленд-Найлс
69'
ГОЛ! 1:1!
М. Дианье
Пас отдал
К. Таунсенд
62'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Ф. Силва
Замена
М. Филлипс
️️️️
Д. О'Ши
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
10
Матеус Перейра
ЛП
8
Конор Галлахер
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
17
Витинья
ЦП
24
Адама Траоре
АП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
7
Тео Корбяну
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
3-2-4-1
26
Джонстон
6
Аджайи
26
О'Ши
5
Бартли
22
Таунсенд
2
Ферлонг
10
Перейра
8
Галлахер
5
Йокушлу
2
Мэйтленд-Найлс
45
Дианье
4-2-2-1-1
1
Патрисиу
27
Семеду
15
Коди
29
Сайсс
21
Айт Нури
8
Отасови
8
Невеш
18
Дендокер
17
Витинья
24
Траоре
21
Силва
26
О'Ши
25
Филлипс
25
Филлипс
26
О'Ши
2
Мэйтленд-Найлс
47
Робинсон
47
Робинсон
2
Мэйтленд-Найлс
21
Айт Нури
3
Килман
3
Килман
21
Айт Нури
8
Отасови
11
Поденсе
11
Поденсе
8
Отасови
Остались в запасе
Вест Бромвич
Вулверхэмптон
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
7
Тео Корбяну
ЦФ
26
Джон Радди
ВР
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Остались в запасе
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
7
Тео Корбяну
ЦФ
26
Джон Радди
ВР
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Вест Бромвич - Вулверхэмптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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