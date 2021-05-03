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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Вест Хэм
Бернли - Вест Хэм: обзор матча 03 мая 2021
Бернли
03.05.2021, понедельник, 22:15
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 2
Завершен
Вест Хэм
19'
К. Вуд (П)
21'
М. Антонио
29'
М. Антонио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Вест Хэм
Желтая карточка
Й. Берг Гудмундссон
87'
86'
Желтая карточка
К. Доусон
Замена
Э. Барнс
️️️️
К. Вуд
86'
Желтая карточка
Б. Ми
85'
79'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
С. Бенрахма
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Д. Макнил
75'
Замена
Д. Родригес
️️️️
М. Выдра
61'
29'
ГОЛ! 1:2!
М. Антонио
Пас отдал
С. Бенрахма
21'
ГОЛ! 1:1!
М. Антонио
Пас отдал
В. Цоуфал
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Вуд
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
11
Дуайт Макнил
АП
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Бернли
1
Уилл Норрис
ВР
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Вест Хэм
1
Натан Тротт
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
6
Конор Ковентри
ОП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Поуп
18
Тэйлор
6
Тарковски
15
Ми
38
Лоутон
8
Вествуд
4
Корк
8
Браунхилл
11
Макнил
9
Вуд
11
Выдра
4-1-3-2
22
Фабиански
34
Цоуфал
15
Доусон
6
Диоп
3
Крессуэлл
28
Соучек
22
Ланзини
8
Форнальс
77
Лингард
10
Бенрахма
18
Антонио
11
Макнил
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
11
Макнил
9
Вуд
35
Барнс
35
Барнс
9
Вуд
11
Выдра
16
Родригес
16
Родригес
11
Выдра
10
Бенрахма
20
Боуэн
20
Боуэн
10
Бенрахма
Остались в запасе
Бернли
Вест Хэм
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Уилл Норрис
ВР
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
6
Конор Ковентри
ОП
1
Натан Тротт
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Уилл Норрис
ВР
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
Остались в запасе
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
6
Конор Ковентри
ОП
1
Натан Тротт
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Бернли - Вест Хэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
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