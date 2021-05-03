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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Герта
Майнц - Герта: обзор матча 03 мая 2021
Майнц
03.05.2021, понедельник, 19:00
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Герта
40'
Ф. Мвене
36'
Л. Тусар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Герта
Замена
Д. Бросински
️️️️
Д. Да Коста
84'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
К. Онисиво
84'
Замена
Д. Латца
️️️️
Ж. Бутьюс
84'
80'
Замена
К. Пентек
️️️️
Д. Кордоба
73'
Желтая карточка
С. Аскасибар
Желтая карточка
Л. Баррейро
72'
Замена
Р. Глатцель
️️️️
А. Салаи
72'
71'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
М. Кунья
67'
Желтая карточка
М. Кунья
61'
Замена
В. Дарида
️️️️
Д. Зеефуик
61'
Замена
С. Аскасибар
️️️️
Л. Тусар
61'
Замена
Д. Боята
️️️️
С. Хедира
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мвене
40'
39'
Желтая карточка
Л. Тусар
36'
ГОЛ! 0:1!
Л. Тусар
Пас отдал
М. Дардаи
Замена
А. Хак
️️️️
Ш. Белл
36'
Желтая карточка
Ш. Белл
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Герта
1
Александер Шволов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
24
Лукас Клюнтер
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Герта
1
Нильс Кербер
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
16
Владимир Дарида
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
3-2-2-1-2
27
Центнер
6
Сент-Джуст
16
Белл
13
Ниахате
21
Да Коста
2
Мвене
31
Кор
18
Баррейро
14
Бутьюс
9
Онисиво
11
Салаи
3-3-2-2
1
Шволов
24
Клюнтер
4
Штарк
31
Дардаи
42
Зеефуик
29
Тусар
7
Миттельштадт
28
Хедира
6
Гендузи
9
Кордоба
10
Кунья
16
Белл
42
Хак
42
Хак
16
Белл
21
Да Коста
18
Бросински
18
Бросински
21
Да Коста
14
Бутьюс
46
Латца
46
Латца
14
Бутьюс
9
Онисиво
19
Квайсон
19
Квайсон
9
Онисиво
11
Салаи
19
Глатцель
19
Глатцель
11
Салаи
28
Хедира
28
Боята
28
Боята
28
Хедира
42
Зеефуик
16
Дарида
16
Дарида
42
Зеефуик
29
Тусар
25
Аскасибар
25
Аскасибар
29
Тусар
10
Кунья
28
Радоньич
28
Радоньич
10
Кунья
9
Кордоба
9
Пентек
9
Пентек
9
Кордоба
Остались в запасе
Майнц
Герта
1
Финн Дамен
ВР
7
Кевин Штегер
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
1
Нильс Кербер
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
7
Кевин Штегер
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Майнц - Герта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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