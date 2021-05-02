Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Лугано
Цюрих - Лугано: обзор матча 02 мая 2021
Цюрих
02.05.2021, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 32 тур
3 : 0
Завершен
Лугано
37'
А. Маркезано (П)
54'
А. Маркезано (П)
58'
Б. Крамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Лугано
90'
Желтая карточка
К. Лунгойи
87'
Замена
М. Факкинетти
️️️️
А. Герреро
Замена
А. Сесай
️️️️
Б. Крамер
86'
Замена
A. Winter
️️️️
Т. Айегун
77'
Замена
С. Сейлер
️️️️
А. Маркезано
77'
75'
Замена
С. Гвидотти
️️️️
Д. Саббатини
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
69'
61'
Желтая карточка
J. Ardaiz
ГОЛ! 3:0!
Б. Крамер
Пас отдал
У. Думбия
58'
56'
Замена
A. Gerndt
️️️️
З. Ловрич
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Маркезано
54'
53'
Желтая карточка
M. Čovilo
Желтая карточка
У. Думбия
52'
46'
Замена
M. Čovilo
️️️️
M. Maric
46'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
М. Боттани
Желтая карточка
Т. Айегун
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Алити
40'
37'
Желтая карточка
M. Maric
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Маркезано
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Натан
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
20
Усман Думбия
ОП
8
Тони Домджони
ЦП
15
Тосин Айегун
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
4
Занди Ловрич
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
8
Стефан Сейлер
ЦП
7
Adrian Winter
ЦП
70
Нильс Райхмут
ПП
27
Фабиан Рохнер
ПП
9
Ассан Сесай
ЦФ
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
25
Марцис Осс
ЦЗ
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
6
Miroslav Čovilo
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
3-2-4-1
25
Брехнер
5
Натан
4
Омераджич
5
Алити
71
Криэциу
20
Думбия
8
Домджони
19
Маркезано
27
15
Айегун
9
Крамер
3-3-1-3
58
Осигве
3
Циглер
5
14
Лаванчи
4
Ловрич
14
Саббатини
10
Кустодио
3
Герреро
10
Боттани
11
9
9
Крамер
9
Сесай
9
Сесай
9
Крамер
19
Маркезано
8
Сейлер
8
Сейлер
19
Маркезано
27
27
Рохнер
27
Рохнер
27
15
Айегун
7
7
15
Айегун
3
Герреро
7
Факкинетти
7
Факкинетти
3
Герреро
14
Саббатини
34
Гвидотти
34
Гвидотти
14
Саббатини
5
6
6
5
4
Ловрич
19
19
4
Ловрич
10
Боттани
11
Лунгойи
11
Лунгойи
10
Боттани
Остались в запасе
Цюрих
Лугано
1
Живко Костадинович
ВР
70
Нильс Райхмут
ПП
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
Главный тренер
Людовик Маньин
33
Noam Baumann
ВР
25
Марцис Осс
ЦЗ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
70
Нильс Райхмут
ПП
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
Остались в запасе
33
Noam Baumann
ВР
25
Марцис Осс
ЦЗ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Цюрих - Лугано
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
Новости команд
Все
Цюрих
Лугано
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Лугано» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Лугано» – «Црвена звезда»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Лугано» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Лугано» – «Црвена звезда»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+