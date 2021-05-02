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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Спарта
Гронинген - Спарта: обзор матча 02 мая 2021
Гронинген
02.05.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 31 тур
1 : 2
Завершен
Спарта
87'
Р. Лундквист
27'
А. Харруи
56'
T. Beugelsdijk
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - Спарта
89'
Замена
Э. Эмега
️️️️
B. Smeets
ГОЛ! 1:2!
Р. Лундквист
87'
83'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
Л. Дуарте
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
Т. Суслов
82'
73'
Замена
Р. Харчуш
️️️️
М. Энгельс
Замена
П. Абрахам
️️️️
Б. ван Хинтум
61'
Замена
Р. Лундквист
️️️️
Й. Ларсен
61'
Замена
A. Robben
️️️️
П. Йостен
60'
Желтая карточка
М. Эль-Ханкури
58'
56'
ГОЛ! 0:2!
T. Beugelsdijk
Замена
Д. ван Кам
️️️️
В. Даммерс
46'
37'
Желтая карточка
А. Мейерс
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Харруи
Пас отдал
А. Мейерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
23
Майк те Верик
ЦЗ
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
10
Томаш Суслов
ЦФ
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
21
Абду Харруи
ЦП
14
Аарон Мейерс
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
9
Леннарт Ти
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Гронинген
99
Пер Бротвейт
ВР
12
Ян де Бор
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
10
Arjen Robben
ЦФ
Спарта
30
Michael Fabrie
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
4-2-1-3
22
Падт
23
те Верик
6
Итакура
5
ван Хинтум
4
Даммерс
5
Матусива
11
Эль-Мессауди
27
Эль-Ханкури
17
Йостен
14
Ларсен
10
Суслов
2-1-5-2
40
Окойе
4
2
Абелс
6
Дуарте
21
Мейнанс
14
Мейерс
6
Ауассар
10
21
Харруи
8
Энгельс
9
Ти
5
ван Хинтум
7
Абрахам
7
Абрахам
5
ван Хинтум
4
Даммерс
8
ван Кам
8
ван Кам
4
Даммерс
17
Йостен
10
10
17
Йостен
14
Ларсен
10
Лундквист
10
Лундквист
14
Ларсен
10
Суслов
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
10
Суслов
10
22
Эмега
22
Эмега
10
8
Энгельс
27
Харчуш
27
Харчуш
8
Энгельс
Остались в запасе
Гронинген
Спарта
99
Пер Бротвейт
ВР
27
Тейс Даллинга
ЦФ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
12
Ян де Бор
ВР
Главный тренер
Эрнест Фабер
1
Benjamin van Leer
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
22
Delano Vianello
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
3
Барт Вриндс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
27
Тейс Даллинга
ЦФ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
12
Ян де Бор
ВР
Остались в запасе
1
Benjamin van Leer
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
22
Delano Vianello
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
3
Барт Вриндс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Гронинген - Спарта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Евроборг
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