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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Текстильщик
Краснодар-2 - Текстильщик: обзор матча 02 мая 2021
Краснодар-2
02.05.2021, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 40 тур
0 : 1
Завершен
Текстильщик
45+2'
Х. Машуков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Текстильщик
83'
Замена
А. Макушкин
️️️️
А. Агеев
Замена
Р. Апеков
️️️️
И. Воротников
75'
74'
Замена
Е. Маричев
️️️️
М. Бачинский
Замена
М. Кутовой
️️️️
Е. Марков
58'
Замена
Л. Сабуа
️️️️
А. Григорян
54'
Замена
А. Ивашин
️️️️
Д. Иванов
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Х. Машуков
Желтая карточка
Д. Иванов
45'
39'
Желтая карточка
Д. Фомин
Замена
Д. Пелих
️️️️
С. Бородин
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
47
Даниил Уткин
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Артем Куликов
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
17
Максим Батов
ЦП
76
Александр Агеев
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
21
Андрей Текучев
ОП
81
Леон Сабуа
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Текстильщик
35
Максим Киселев
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
8
Альберт Мнацаканян
ОП
10
Владислав Сысуев
ЦП
37
Евгений Маричев
АП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
4-1-3-2
1
Агкацев
44
Исаенко
4
Бородин
13
Иванов
44
Корнюшин
47
Уткин
20
Воротников
8
Сперцян
70
Григорян
20
Марков
93
Сулейманов
3-3-2-2
1
Смирнов
17
Фомин
90
Хрипков
95
Губочкин
7
Горюшкин
17
Батов
0
Машуков
9
Мосейчук
76
Агеев
99
Каменщиков
77
Бачинский
13
Иванов
24
Ивашин
24
Ивашин
13
Иванов
4
Бородин
2
Пелих
2
Пелих
4
Бородин
20
Воротников
11
Апеков
11
Апеков
20
Воротников
70
Григорян
81
Сабуа
81
Сабуа
70
Григорян
20
Марков
90
Кутовой
90
Кутовой
20
Марков
76
Агеев
23
Макушкин
23
Макушкин
76
Агеев
77
Бачинский
37
Маричев
37
Маричев
77
Бачинский
Остались в запасе
Краснодар-2
Текстильщик
20
Рустам Халназаров
ЛВ
23
Николай Бочко
ПЗ
21
Андрей Текучев
ОП
1
Сергей Ещенко
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
8
Альберт Мнацаканян
ОП
10
Владислав Сысуев
ЦП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
35
Максим Киселев
ВР
5
Юрий Морозов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
20
Рустам Халназаров
ЛВ
23
Николай Бочко
ПЗ
21
Андрей Текучев
ОП
1
Сергей Ещенко
ВР
Остались в запасе
8
Альберт Мнацаканян
ОП
10
Владислав Сысуев
ЦП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
35
Максим Киселев
ВР
5
Юрий Морозов
ЦЗ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Краснодар-2 - Текстильщик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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