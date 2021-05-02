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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити: обзор матча 02 мая 2021
Филадельфия Юнион
02.05.2021, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 4 тур
0 : 2
Завершен
Нью-Йорк Сити
5'
Х. Медина
66'
В. Кастелланос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити
Замена
К. Салливан
️️️️
К. Бурк
85'
76'
Замена
Н. Асеведо
️️️️
К. Паркс
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
А. Бедойя
72'
71'
Замена
И. Тажури
️️️️
А. Моралес
66'
ГОЛ! 0:2!
В. Кастелланос
Замена
K. Przybyłko
️️️️
С. Сантос
62'
Замена
Л. Флеч
️️️️
A. Fontana
61'
Замена
К. Вагнер
️️️️
М. Реал
61'
45'
+2
Желтая карточка
М. Моралес
Желтая карточка
Х. Монтейру
38'
25'
Желтая карточка
С. Ибеага
18'
Желтая карточка
А. Моралес
Красная карточка
Х. Мартинес
16'
5'
ГОЛ! 0:1!
Х. Медина
Пас отдал
A. Tinnerholm
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
11
Алехандро Бедойя
ЦП
70
Хосе Мартинес
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
7
Кори Бурк
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
18
Александр Калленс
ЦЗ
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Филадельфия Юнион
49
Мэтт Фриз
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
18
Леон Флеч
ОП
7
Джек МакГлинн
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
13
Cole Turner
ЦФ
78
Aurelien Collin
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Нью-Йорк Сити
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
5
Николас Асеведо
ОП
15
Justin Haak
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
4-4-2
18
Блэйк
15
Мбайзо
3
Эллиот
2
Реал
5
Глеснес
11
Бедойя
35
Монтейру
17
70
Мартинес
19
Сантос
7
Бурк
3-2-4-1
1
Джонсон
6
Сэндс
27
Моралес
25
Ибеага
18
Калленс
3
55
Паркс
28
Медина
10
Моралес
4
Тораринссон
11
Кастелланос
7
Бурк
33
Салливан
33
Салливан
7
Бурк
11
Бедойя
7
МакГлинн
7
МакГлинн
11
Бедойя
17
18
Флеч
18
Флеч
17
2
Реал
27
Вагнер
27
Вагнер
2
Реал
19
Сантос
93
93
19
Сантос
55
Паркс
5
Асеведо
5
Асеведо
55
Паркс
27
Моралес
18
Тажури
18
Тажури
27
Моралес
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
13
Cole Turner
ЦФ
78
Aurelien Collin
ЦФ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
Главный тренер
Джим Кертин
15
Justin Haak
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
2
Chris Gloster
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
13
Luis Barraza
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
13
Cole Turner
ЦФ
78
Aurelien Collin
ЦФ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
Остались в запасе
15
Justin Haak
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
2
Chris Gloster
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
13
Luis Barraza
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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