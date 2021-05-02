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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Метц
Дижон - Метц: обзор матча 02 мая 2021
Дижон
02.05.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 35 тур
1 : 5
Завершен
Метц
48'
М. Бальде
37'
М. Гуйе
42'
П. Сарр
71'
Ф. Чафик (АГ)
82'
Вагнер
85'
Д. Бронн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Метц
Замена
Ж. Сиве
️️️️
В. Лаутоа
86'
85'
ГОЛ! 1:5!
Д. Бронн
Пас отдал
Ф. Булайя
85'
Замена
Ю. Мазиз
️️️️
П. Сарр
Желтая карточка
В. Лаутоа
83'
82'
ГОЛ! 1:4!
Вагнер
Пас отдал
Ф. Булайя
Замена
М. Шуиар
️️️️
Э. Эбимбе
75'
Замена
А. Добре
️️️️
М. Бальде
75'
71'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Ф. Чафик
68'
Замена
В. Ангбан
️️️️
М. Гуйе
59'
Замена
Ф. Булайя
️️️️
К. Н'Дорам
59'
Замена
Вагнер
️️️️
И. Ньян
ГОЛ! 1:2!
М. Бальде
Пас отдал
Ф. Саммаритано
48'
Замена
Н. Музинга
️️️️
Д. Панцо
46'
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
А. Чала
46'
46'
Замена
Т. Эмброуз
️️️️
П. Яд
Красная карточка
Б. Целина
43'
42'
ГОЛ! 0:2!
П. Сарр
37'
ГОЛ! 0:1!
М. Гуйе
5'
Желтая карточка
П. Яд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
16
Сатурнин Альягбе
ВР
16
Анибал Чала
ЛЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
43
Берсант Целина
АП
17
Мама Бальде
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Давид Линарес
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Дижон
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
23
Вилитти Юнусса
ОП
7
Фредерик Саммаритано
АП
43
Жак Сиве
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
2
Мамаду Фофана
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
70
Вагнер
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
3-2-1-3
16
Альягбе
4
Панцо
5
Экюэль-Манга
5
Кулибали
16
Чала
26
Чафик
14
Мари
17
Бальде
43
Целина
29
Эбимбе
4-2-1-2-1
90
Окиджа
18
Сентонс
21
Бойе
6
Бронн
14
Удоль
80
Майга
96
Н'Дорам
29
Сарр
26
Гуйе
37
Яд
7
Ньян
6
Лаутоа
43
Сиве
43
Сиве
6
Лаутоа
4
Панцо
25
Музинга
25
Музинга
4
Панцо
16
Чала
7
Саммаритано
7
Саммаритано
16
Чала
17
Бальде
29
Добре
29
Добре
17
Бальде
29
Эбимбе
8
Шуиар
8
Шуиар
29
Эбимбе
29
Сарр
88
Мазиз
88
Мазиз
29
Сарр
26
Гуйе
7
Ангбан
7
Ангбан
26
Гуйе
96
Н'Дорам
37
Булайя
37
Булайя
96
Н'Дорам
7
Ньян
70
Вагнер
70
Вагнер
7
Ньян
37
Яд
68
Эмброуз
68
Эмброуз
37
Яд
Остались в запасе
Дижон
Метц
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Саша Боэ
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Саша Боэ
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
11
Мусса Конате
ЦФ
Остались в запасе
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Венсан Оньон
Статистика матча Дижон - Метц
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
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