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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Львов
Мариуполь - Львов: обзор матча 02 мая 2021
Мариуполь
02.05.2021, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Львов
31'
Д. Топалов
33'
D. Semeniv
90+1'
Э. Махмутович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Львов
Желтая карточка
А. Кулаков
90'
+3
90'
+3
Замена
Р. Сабино
️️️️
А. Бусько
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Э. Махмутович
Замена
K. Melichenko
️️️️
А. Бондаренко
73'
72'
Желтая карточка
А. Романчук
Желтая карточка
Д. Сагуткин
72'
70'
Замена
Д. Казлаускас
️️️️
D. Semeniv
63'
Замена
И. Брикнер
️️️️
Р. Оливейра
63'
Замена
Н. Ныч
️️️️
A.
Желтая карточка
О. Очеретко
59'
Замена
М. Чех
️️️️
В. Танковский
55'
Замена
О. Очеретко
️️️️
С. Горбунов
46'
Замена
П. Стасюк
️️️️
А. Драмбаев
46'
45'
Желтая карточка
Э. Махмутович
Желтая карточка
O. Bykov
36'
33'
ГОЛ! 1:1!
D. Semeniv
Пас отдал
Р. Оливейра
ГОЛ! 1:0!
Д. Топалов
Пас отдал
Д. Мишнев
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
21
Oleksii Bykov
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
20
Сергей Горбунов
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
14
Александр Драмбаев
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Львов
31
Александр Ильющенков
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
8
Фран Сирьяк
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
24
Андрей Бусько
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
11
Максим Грисьо
ПВ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
10
Alvaro
ЦФ
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
6
Максим Чех
ОП
27
Олег Очеретко
АП
0
K. Melichenko
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
7
Алексей Кащук
ЦФ
Львов
12
Орест Костик
ВР
55
Борис Крушинский
ЦЗ
25
Иван Брикнер
ЦП
5
Рафаэл Сабино
ЦП
2
Ivan Lobai
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
0
Y. Zakharkiv
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
3-4-1-2
1
Кудрик
70
Кирюханцев
21
3
Сагуткин
6
Танковский
15
Мишнев
12
Топалов
20
Горбунов
19
Бондаренко
10
Кулаков
14
Драмбаев
2-3-2-3
31
Ильющенков
3
Романчук
3
Махмутович
8
Сирьяк
6
Довгий
24
Бусько
11
Грисьо
9
Ременяк
10
19
Оливейра
8
20
Горбунов
27
Очеретко
27
Очеретко
20
Горбунов
19
Бондаренко
0
0
19
Бондаренко
6
Танковский
6
Чех
6
Чех
6
Танковский
14
Драмбаев
95
Стасюк
95
Стасюк
14
Драмбаев
19
Оливейра
25
Брикнер
25
Брикнер
19
Оливейра
24
Бусько
5
Сабино
5
Сабино
24
Бусько
8
9
Казлаускас
9
Казлаускас
8
10
15
Ныч
15
Ныч
10
Остались в запасе
Мариуполь
Львов
23
Марк Мампасси
ЦЗ
1
Yevgen Galchuk
ВР
1
Никита Петерман
ЦЗ
14
Даниил Сикан
ЦФ
7
Алексей Кащук
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
12
Орест Костик
ВР
2
Ivan Lobai
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
0
Y. Zakharkiv
ЦФ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
Остались в запасе
23
Марк Мампасси
ЦЗ
1
Yevgen Galchuk
ВР
1
Никита Петерман
ЦЗ
14
Даниил Сикан
ЦФ
7
Алексей Кащук
ЦФ
Остались в запасе
12
Орест Костик
ВР
2
Ivan Lobai
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
0
Y. Zakharkiv
ЦФ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Мариуполь - Львов
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
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