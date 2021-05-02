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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Остин
Миннесота Юнайтед - Остин: обзор матча 02 мая 2021
Миннесота Юнайтед
02.05.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 4 тур
0 : 1
Завершен
Остин
17'
Кристиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миннесота Юнайтед - Остин
82'
Замена
H. Jimenez
️️️️
Д. Страуд
81'
Желтая карточка
С. Берхальтер
78'
Замена
С. Берхальтер
️️️️
Т. Почеттино
74'
Желтая карточка
J. Romaña
Замена
Я. Грегуш
️️️️
О. Алонсо
67'
64'
Замена
Р. Редес
️️️️
C. Dominguez
63'
Замена
Д. Галлахер
️️️️
D. Hoesen
Желтая карточка
М. Боксолл
60'
Замена
F. Langsdorf
️️️️
R. Ábila
58'
Замена
J. McMaster
️️️️
Э. Рейносо
58'
Желтая карточка
О. Алонсо
41'
17'
ГОЛ! 0:1!
Кристиан
Пас отдал
Д. Страуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
20
Romain Metanire
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
6
Освальдо Алонсо
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
50
Ramón Ábila
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остин
1
Brad Stuver
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
5
Matt Besler
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
68
Кристиан
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
10
C. Dominguez
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
21
Ян Грегуш
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
27
Foster Langsdorf
ЦФ
33
Patrick Weah
ЦФ
24
Justin McMaster
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
7
Даниэль Перейра
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
17
Родни Редес
ПВ
4
Aedan Stanley
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
4-4-1-1
97
Сент-Клер
20
22
Райтала
77
Гаспер
15
Боксолл
6
Алонсо
13
31
Дотсон
20
Трапп
10
Рейносо
50
3-2-2-3
1
5
24
23
Колманич
4
Ринг
68
Кристиан
8
Почеттино
8
Страуд
9
14
10
50
27
27
50
10
Рейносо
24
24
10
Рейносо
6
Алонсо
21
Грегуш
21
Грегуш
6
Алонсо
8
Страуд
16
16
8
Страуд
8
Почеттино
6
Берхальтер
6
Берхальтер
8
Почеттино
10
17
Редес
17
Редес
10
9
17
Галлахер
17
Галлахер
9
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Остин
44
Brent Kallman
ЦФ
33
Patrick Weah
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
21
Tyler Miller
ВР
0
J. Agudelo
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
4
Aedan Stanley
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦП
13
Эндрю Тарбелл
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
44
Brent Kallman
ЦФ
33
Patrick Weah
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
21
Tyler Miller
ВР
0
J. Agudelo
ЦФ
Остались в запасе
4
Aedan Stanley
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦП
13
Эндрю Тарбелл
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Остин
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
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Миннесота Юнайтед
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