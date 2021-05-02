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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Интер Майами
Нэшвилл - Интер Майами: обзор матча 02 мая 2021
Нэшвилл
02.05.2021, воскресенье, 20:00
США. МЛС, 4 тур
0 : 0
Завершен
Интер Майами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нэшвилл - Интер Майами
Замена
R. Piñeiro
️️️️
Р. Леаль
90'
+3
79'
Замена
J. Penn
️️️️
Р. Робинсон
Замена
Д. Баджи
️️️️
Х. Мухтар
76'
Замена
H. Bwana
️️️️
А. Мьюил
76'
Желтая карточка
У. Циммерман
71'
67'
Замена
Р. Робинсон
️️️️
Р. Писарро
65'
Желтая карточка
Грегоре
Замена
С. Джей Сапонг
️️️️
Й. Кадис
61'
46'
Замена
Б. Ши
️️️️
Д. Джонс
Желтая карточка
А. Годой
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
11
Рэнделл Леаль
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
40
Грегоре
ОП
13
Виктор Ульоа
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
7
Родолфо Писарро
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
14
Rodrigo Piñeiro
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Интер Майами
12
Дрейк Каллендер
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
19
Робби Робинсон
ЛВ
28
Эдисон Аскона
ЛВ
20
Брек Ши
ЦП
18
Dylan Castanheira
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
16
Joshua Penn
ЦФ
4-5-1
1
25
Циммерман
4
2
Ловиц
2
Джонстон
13
МакКарти
20
Годой
19
Мьюил
10
Мухтар
11
Леаль
29
Кадис
4-1-4-1
77
МакКартни
17
Шоукросс
14
33
Джонс
4
Фигаль
40
Грегоре
8
Матюиди
90
Морган
14
13
Ульоа
7
Писарро
11
Леаль
14
14
11
Леаль
19
Мьюил
70
70
19
Мьюил
29
Кадис
9
Сапонг
9
Сапонг
29
Кадис
10
Мухтар
14
Баджи
14
Баджи
10
Мухтар
7
Писарро
19
Робинсон
19
Робинсон
7
Писарро
33
Джонс
20
Ши
20
Ши
33
Джонс
Робинсон
16
16
Робинсон
Остались в запасе
Нэшвилл
Интер Майами
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
Главный тренер
Гэри Смит
18
Dylan Castanheira
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ВР
35
Sami Guediri
ЦФ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
28
Эдисон Аскона
ЛВ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
Остались в запасе
18
Dylan Castanheira
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ВР
35
Sami Guediri
ЦФ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
28
Эдисон Аскона
ЛВ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Нэшвилл - Интер Майами
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
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