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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Селтик
Рейнджерс - Селтик: обзор матча 02 мая 2021
Рейнджерс
02.05.2021, воскресенье, 14:00
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 3 тур
4 : 1
Завершен
Селтик
26'
К. Руф
33'
А. Морелос
58'
К. Руф
90+2'
Д. Дефо
30'
О. Эдуард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Селтик
ГОЛ! 4:1!
Д. Дефо
90'
+2
Замена
Д. Дефо
️️️️
К. Руф
86'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
А. Морелос
84'
Замена
С. Райт
️️️️
Б. Баришич
80'
75'
Замена
М. Джонстон
️️️️
О. Эдуард
63'
Желтая карточка
М. Эльюнусси
60'
Замена
Р. Кристи
️️️️
Д. Форрест
60'
Замена
И. Соро
️️️️
С. Браун
ГОЛ! 3:1!
К. Руф
Пас отдал
Б. Баришич
58'
ГОЛ! 2:1!
А. Морелос
Пас отдал
Г. Камара
33'
30'
ГОЛ! 1:1!
О. Эдуард
Пас отдал
К. Айер
26'
Вторая желтая
К. МакГрегор
ГОЛ! 1:0!
К. Руф
Пас отдал
Р. Кент
26'
24'
Желтая карточка
К. МакГрегор
Желтая карточка
Д. Симпсон
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
10
Янис Хаджи
АП
21
Грег Стюарт
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
19
Исмаила Соро
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
10
Райан Кристи
АП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
4-3-1-2
1
МакГрегор
3
Баришич
6
Голдсон
6
Симпсон
2
Тавернье
18
Арибо
10
Дэвис
18
Камара
77
Кент
9
Морелос
7
Руф
4-3-2-1
19
Бэйн
23
Уэлш
3
Кенни
20
Айер
32
Тэйлор
14
Тернбулл
42
МакГрегор
8
Браун
49
Форрест
10
Эльюнусси
29
Эдуард
9
Морелос
10
Хаджи
10
Хаджи
9
Морелос
3
Баришич
11
Райт
11
Райт
3
Баришич
7
Руф
9
Дефо
9
Дефо
7
Руф
8
Браун
19
Соро
19
Соро
8
Браун
29
Эдуард
10
Джонстон
10
Джонстон
29
Эдуард
49
Форрест
10
Кристи
10
Кристи
49
Форрест
Остались в запасе
Рейнджерс
Селтик
38
Леон Кинг
ЦЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
21
Грег Стюарт
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
1
Василиос Баркас
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
38
Леон Кинг
ЦЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
21
Грег Стюарт
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Остались в запасе
1
Василиос Баркас
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Рейнджерс - Селтик
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Айброкс
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