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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Барселона
Валенсия - Барселона: обзор матча 02 мая 2021
Валенсия
02.05.2021, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
2 : 3
Завершен
Барселона
50'
Г. Паулиста
83'
К. Солер
57'
Л. Месси
63'
А. Гризманн
69'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Барселона
ГОЛ! 2:3!
К. Солер
Пас отдал
К. Олива
83'
Замена
К. Олива
️️️️
У. Рачич
79'
Замена
К. Гамейро
️️️️
У. Гильямон
79'
75'
Замена
С. Роберто
️️️️
С. Дест
75'
Замена
И. Мориба
️️️️
Педри
69'
ГОЛ! 1:3!
Л. Месси
65'
Желтая карточка
М. тер Стеген
Замена
М. Дьякаби
️️️️
А. Латорре
64'
63'
ГОЛ! 1:2!
А. Гризманн
57'
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
57'
Пенальти не реализован!
Л. Месси
Желтая карточка
А. Латорре
56'
ГОЛ! 1:0!
Г. Паулиста
Пас отдал
К. Солер
50'
Желтая карточка
У. Рачич
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Урош Рачич
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Валенсия
1
Хауме
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
4-2-2-1-1
24
Силлессен
3
Латорре
14
Гайя
3
Паулиста
14
Корреа
22
Гильямон
10
Рачич
10
Васс
7
Солер
11
Гедеш
9
Гомес
3-3-2-1-1
1
тер Стеген
33
Араухо
3
Пике
2
Лангле
8
Дест
5
Бускетс
18
Альба
8
Педри
21
де Йонг
10
Месси
7
Гризманн
3
Латорре
4
Дьякаби
4
Дьякаби
3
Латорре
10
Рачич
28
Олива
28
Олива
10
Рачич
22
Гильямон
9
Гамейро
9
Гамейро
22
Гильямон
8
Дест
6
Роберто
6
Роберто
8
Дест
8
Педри
6
Мориба
6
Мориба
8
Педри
Остались в запасе
Валенсия
Барселона
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
7
Ли Кан Ин
АП
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
80
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Хави Грасия
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
7
Ли Кан Ин
АП
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
80
Юнус Муса
ПВ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Валенсия - Барселона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
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