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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Эммен
Аякс - Эммен: обзор матча 02 мая 2021
Аякс
02.05.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 31 тур
4 : 0
Завершен
Эммен
10'
Х. Тимбер
61'
С. Аллер
66'
Д. Ренш
74'
Д. Классен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Эммен
Замена
З. Лабиад
️️️️
Д. Классен
88'
83'
Замена
С. Тибблинг
️️️️
Л. Бернаду
83'
Замена
R. De Vos
️️️️
Л. Аджич
Замена
М. Кудус
️️️️
Р. Гравенберх
77'
Замена
П. Схюрс
️️️️
Х. Тимбер
77'
ГОЛ! 4:0!
Д. Классен
Пас отдал
Д. Тадич
74'
73'
Замена
H. B. Moussa
️️️️
Я. Влак
73'
Замена
П. Глэдон
️️️️
К. Фрей
Замена
Д. Нерес
️️️️
Антони
67'
Замена
Н. Мазрауи
️️️️
Д. Ренш
67'
ГОЛ! 3:0!
Д. Ренш
Пас отдал
Д. Тадич
66'
Желтая карточка
Н. Тальяфико
65'
61'
Желтая карточка
Я. Влак
ГОЛ! 2:0!
С. Аллер
Пас отдал
Д. Классен
61'
Желтая карточка
Э. Альварес
57'
14'
Желтая карточка
C. Cavlan
ГОЛ! 1:0!
Х. Тимбер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Эммен
34
Майкл Веррипс
ВР
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
25
Яри Влак
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
22
Caner Cavlan
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Аякс
20
Дан Райцигер
ВР
37
Кьел Шерпен
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
7
Давид Нерес
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Эммен
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
18
Бен Шолте
АП
11
Николай Лаурсен
ПВ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
18
Didier La Torre
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Стекеленбург
3
Тальяфико
12
Тимбер
6
Мартинес
2
Ренш
4
Альварес
8
Гравенберх
10
Тадич
18
Классен
7
Антони
22
Аллер
3-1-3-1-2
34
Веррипс
23
Бейл
20
Араухо
13
Вендорп
8
Бернаду
25
Влак
9
Аджич
11
Фрей
6
Пенья
19
22
12
Тимбер
4
Схюрс
4
Схюрс
12
Тимбер
2
Ренш
3
Мазрауи
3
Мазрауи
2
Ренш
18
Классен
52
Лабиад
52
Лабиад
18
Классен
8
Гравенберх
20
Кудус
20
Кудус
8
Гравенберх
7
Антони
7
Нерес
7
Нерес
7
Антони
25
Влак
0
0
25
Влак
9
Аджич
32
32
9
Аджич
8
Бернаду
11
Тибблинг
11
Тибблинг
8
Бернаду
11
Фрей
19
Глэдон
19
Глэдон
11
Фрей
Остались в запасе
Аякс
Эммен
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Дан Райцигер
ВР
37
Кьел Шерпен
ВР
2
Шон Клайбер
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
93
Stefan van der Lei
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
18
Бен Шолте
АП
21
M. Kolar
ЦФ
18
Didier La Torre
ЦФ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
11
Николай Лаурсен
ПВ
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Дан Райцигер
ВР
37
Кьел Шерпен
ВР
2
Шон Клайбер
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Остались в запасе
93
Stefan van der Lei
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
18
Бен Шолте
АП
21
M. Kolar
ЦФ
18
Didier La Torre
ЦФ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
11
Николай Лаурсен
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча Аякс - Эммен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
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