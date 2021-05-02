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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Реймс
Ним - Реймс: обзор матча 02 мая 2021
Ним
02.05.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 35 тур
2 : 2
Завершен
Реймс
47'
Р. Рипар
71'
М. Коне
30'
Н. Мбюкю
80'
А. Флипс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Реймс
Замена
П. Бюрнер
️️️️
Г. Пакье
87'
Замена
Х. Дулевич
️️️️
М. Коне
86'
Замена
М. Ахлинви
️️️️
Л. До
85'
80'
ГОЛ! 2:2!
А. Флипс
Пас отдал
Т. Фоке
80'
Замена
К. Сирхейс
️️️️
Н. Мбюкю
73'
Замена
А. Флипс
️️️️
М. Кассама
Желтая карточка
М. Коне
72'
ГОЛ! 2:1!
М. Коне
Пас отдал
З. Ферхат
71'
Замена
Н. Элиассон
️️️️
Я. Бенрау
64'
64'
Замена
Д. Кутеса
️️️️
А. Зенели
56'
Желтая карточка
Т. де Смет
ГОЛ! 1:1!
Р. Рипар
47'
Замена
Л. Фомба
️️️️
С. Сарр
46'
Желтая карточка
Г. Пакье
45'
30'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мбюкю
Пас отдал
Х. Шавалерен
21'
Желтая карточка
А. Зенели
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
55
Наомити Уэда
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
8
Люка До
ОП
6
Сиди Сарр
ОП
45
Яссин Бенрау
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
30
Дьон Лопи
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ним
16
Амджад Назих
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
5
Кельян Гессум
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
17
Харис Дулевич
ЛП
70
Маттео Ахлинви
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
13
Карим Ариби
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
7
Мухамаду Драмме
ОП
20
Матье Кафаро
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Рейне
24
Мелинг
55
Уэда
4
Ландре
29
Пакье
8
До
6
Сарр
8
Ферхат
45
Бенрау
20
Рипар
14
Коне
3-3-1-2-1
1
Райкович
25
Фоке
5
Абдельхамид
28
де Смет
7
Шавалерен
5
Манетси
30
Лопи
8
Кассама
9
Зенели
11
Мбюкю
22
Диа
29
Пакье
13
Бюрнер
13
Бюрнер
29
Пакье
45
Бенрау
17
Элиассон
17
Элиассон
45
Бенрау
14
Коне
17
Дулевич
17
Дулевич
14
Коне
8
До
70
Ахлинви
70
Ахлинви
8
До
6
Сарр
11
Фомба
11
Фомба
6
Сарр
9
Зенели
7
Кутеса
7
Кутеса
9
Зенели
8
Кассама
70
Флипс
70
Флипс
8
Кассама
11
Мбюкю
14
Сирхейс
14
Сирхейс
11
Мбюкю
Остались в запасе
Ним
Реймс
16
Амджад Назих
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
5
Кельян Гессум
ЦЗ
13
Карим Ариби
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
23
Йехван Диуф
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
20
Матье Кафаро
АП
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
16
Амджад Назих
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
5
Кельян Гессум
ЦЗ
13
Карим Ариби
ЦФ
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
20
Матье Кафаро
АП
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Ним - Реймс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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