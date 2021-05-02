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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Галатасарай
Генчлербирлиги - Галатасарай: обзор матча 02 мая 2021
Генчлербирлиги
02.05.2021, воскресенье, 20:30
Турция. Суперлига, 39 тур
0 : 2
Завершен
Галатасарай
44'
Х. Дервисоглу
53'
Э. Акбаба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Галатасарай
84'
Замена
М. Мохамед
️️️️
Э. Акбаба
Замена
Р. Берисбек
️️️️
S. Yilmaz
80'
Замена
I. Karakas
️️️️
С. Лима
80'
77'
Замена
A. Turan
️️️️
Р. Бабел
77'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Х. Дервисоглу
73'
Замена
Э. Килинк
️️️️
Ж. Фернандеш
73'
Замена
М. Сараччи
️️️️
О. Байрам
Замена
P. Polomat
️️️️
Х. Пехливан
60'
Замена
M. Yildirim
️️️️
С. Дикмен
60'
53'
ГОЛ! 0:2!
Э. Акбаба
Желтая карточка
С. Лима
52'
Замена
Д. Сио
️️️️
Д. Кандеяш
45'
44'
ГОЛ! 0:1!
Х. Дервисоглу
Пас отдал
Т. Антальялы
38'
Желтая карточка
Ж. Фернандеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
3
Diego Angelo
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
91
Сандро Лима
ЦФ
9
Bogdan Stancu
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
23
Маркао
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
13
Джованни Сио
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
26
Lucas Mugni
ЦФ
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
4-4-2
15
Нордфельдт
4
Кызылдаг
3
11
Пехливан
4
Юханссон
26
Пирис
21
Кандеяш
17
6
Дикмен
9
91
Лима
4-1-2-1-2
16
Муслера
2
Озбайраклы
4
Донк
18
Байрам
23
Маркао
14
Антальялы
83
Фернандеш
8
Акбаба
7
Актюркоглу
8
Бабел
28
Дервисоглу
11
Пехливан
39
39
11
Пехливан
21
Кандеяш
13
Сио
13
Сио
21
Кандеяш
17
19
Берисбек
19
Берисбек
17
6
Дикмен
8
8
6
Дикмен
91
Лима
23
23
91
Лима
18
Байрам
4
Сараччи
4
Сараччи
18
Байрам
8
Акбаба
42
Мохамед
42
Мохамед
8
Акбаба
28
Дервисоглу
9
Фалькао
9
Фалькао
28
Дервисоглу
83
Фернандеш
11
Килинк
11
Килинк
83
Фернандеш
8
Бабел
10
10
8
Бабел
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Галатасарай
27
Омюрджан Артан
ПЗ
26
Lucas Mugni
ЦФ
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
Главный тренер
Метин Диядин
8
Софиан Фегули
ОП
1
Окан Кочук
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
27
Омюрджан Артан
ПЗ
26
Lucas Mugni
ЦФ
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
1
Окан Кочук
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Генчлербирлиги - Галатасарай
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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