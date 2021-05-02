Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Херенвен
ПСВ - Херенвен: обзор матча 02 мая 2021
ПСВ
02.05.2021, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 31 тур
2 : 2
Завершен
Херенвен
57'
Й. Вертессен
58'
К. Гакпо
34'
Т. Халилович
59'
С. Де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Херенвен
90'
+7
Желтая карточка
Ш. Флоранус
90'
+4
Желтая карточка
R. Smit
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
М. Гетце
90'
90'
Замена
З. Деваль
️️️️
Л. Шоне
Желтая карточка
К. Гакпо
87'
73'
Замена
R. Smit
️️️️
С. Де Йонг
69'
Замена
С. ван Оттеле
️️️️
R. Kongolo
69'
Замена
П. Бохневич
️️️️
Р. Каиб
59'
ГОЛ! 2:2!
С. Де Йонг
Пас отдал
Л. Шоне
ГОЛ! 2:1!
К. Гакпо
58'
ГОЛ! 1:1!
Й. Вертессен
Пас отдал
Ф. Макс
57'
Замена
А. Обиспо
️️️️
Н. Виргевер
46'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
Э. Захави
46'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
П. Росарио
46'
Желтая карточка
Н. Виргевер
38'
34'
ГОЛ! 0:1!
Т. Халилович
Пас отдал
И. Дрешевич
22'
Желтая карточка
R. Kongolo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
27
Марио Гетце
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
21
Rodney Kongolo
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
ПСВ
26
Максим Делань
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Херенвен
1
Ариэль Харуш
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
10
Rein Smit
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
4-2-2-2
38
Мвого
30
Макс
4
Тезе
24
Виргевер
21
Боскальи
13
Росарио
6
Сангаре
18
Гакпо
27
Гетце
7
Захави
14
Мален
3-2-3-1-1
22
5
Дрешевич
2
Флоранус
5
6
ван Хеке
24
Каиб
21
20
Шоне
6
Де Йонг
7
Халилович
7
ван Берген
7
Захави
20
Мадуэке
20
Мадуэке
7
Захави
24
Виргевер
4
Обиспо
4
Обиспо
24
Виргевер
27
Гетце
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
27
Гетце
13
Росарио
11
Вертессен
11
Вертессен
13
Росарио
24
Каиб
4
Бохневич
4
Бохневич
24
Каиб
21
6
ван Оттеле
6
ван Оттеле
21
20
Шоне
18
Деваль
18
Деваль
20
Шоне
6
Де Йонг
10
10
6
Де Йонг
Остались в запасе
ПСВ
Херенвен
26
Максим Делань
ВР
29
Адриан Файн
ОП
1
Ларс Уннершталь
ВР
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Ариэль Харуш
ВР
20
Hamdi Akujobi
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
29
Адриан Файн
ОП
1
Ларс Уннершталь
ВР
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Остались в запасе
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Ариэль Харуш
ВР
20
Hamdi Akujobi
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча ПСВ - Херенвен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Филипс
Новости команд
Все
ПСВ
Херенвен
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:04
Лига чемпионов: шансы «Реала» и ПСВ на победу в матче 5-го тура
10:42
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:04
Лига чемпионов: шансы «Реала» и ПСВ на победу в матче 5-го тура
10:42
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
ПСВ – «Херенвен»: лидер против середняка, выдержит ли оборона гостей под давлением?
8 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+