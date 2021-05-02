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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Кадис
Гранада - Кадис: обзор матча 02 мая 2021
Гранада
02.05.2021, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 34 тур
0 : 1
Завершен
Кадис
39'
Р. Собрино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Кадис
Желтая карточка
А. Эскандель
90'
+3
90'
Замена
Х. Гарридо
️️️️
Х. Мари
90'
Замена
Ф. Малбашич
️️️️
И. Альехо
Желтая карточка
А. Монторо
88'
Вторая желтая
Р. Сольдадо
87'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
87'
Замена
Ф. Вико
️️️️
Р. Кенеди
79'
78'
Замена
Э. Лосано
️️️️
А. Негредо
Желтая карточка
Куини
77'
75'
Желтая карточка
Р. Собрино
74'
Желтая карточка
А. Негредо
Желтая карточка
М. Гоналон
72'
Желтая карточка
Л. Суарес
66'
65'
Замена
Х. Искьердо
️️️️
С. Санчес
Замена
Л. Суарес
️️️️
Д. Мачис
64'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Я. Эррера
54'
Замена
В. Диас
️️️️
Н. Перес
46'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
А. Пуэртас
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
Р. Собрино
Пас отдал
А. Негредо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
17
Куини
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Анхель Монторо
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
3
Фали
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Хосе Мари
ОП
14
Иван Альехо
ПВ
25
Сальви Санчес
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Гранада
13
Арнау Фабрега
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
88
Ян Брайс
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
19
Феде Вико
АП
29
Альберто Соро
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
Кадис
13
Хуанхо Гарранчо
ВР
1
Давид Жиль
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
18
Хон Гарридо
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
29
Филип Малбашич
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Эскандель
20
Фулкье
18
Перес
5
Санчес
17
Куини
25
Гоналон
19
Монторо
21
Эррера
11
Мачис
7
Пуэртас
19
Молина
4-2-2-2
23
Ледесма
29
Акапо
3
Фали
16
Кала
20
Карселен
16
Йонссон
6
Хосе Мари
25
Санчес
14
Альехо
21
Негредо
19
Собрино
7
Пуэртас
29
Кенеди
29
Кенеди
7
Пуэртас
18
Перес
16
Диас
16
Диас
18
Перес
Кенеди
19
Вико
19
Вико
Кенеди
21
Эррера
9
Сольдадо
9
Сольдадо
21
Эррера
11
Мачис
97
Суарес
97
Суарес
11
Мачис
6
Хосе Мари
18
Гарридо
18
Гарридо
6
Хосе Мари
25
Санчес
20
Искьердо
20
Искьердо
25
Санчес
14
Альехо
29
Малбашич
29
Малбашич
14
Альехо
21
Негредо
11
Лосано
11
Лосано
21
Негредо
Остались в запасе
Гранада
Кадис
13
Арнау Фабрега
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
Главный тренер
Диего Мартинес
4
Алекс Мартин
ЦЗ
13
Хуанхо Гарранчо
ВР
1
Давид Жиль
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
13
Арнау Фабрега
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
Остались в запасе
4
Алекс Мартин
ЦЗ
13
Хуанхо Гарранчо
ВР
1
Давид Жиль
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Гранада - Кадис
6
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
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