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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Нант
Брест - Нант: обзор матча 02 мая 2021
Брест
02.05.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 35 тур
1 : 4
Завершен
Нант
83'
Р. Февр
15'
М. Саймон
27'
Л. Бляс
56'
И. Луза
62'
К. Кулибали (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Нант
Желтая карточка
Г. Шарбонье
89'
ГОЛ! 1:4!
Р. Февр
83'
81'
Замена
М. Коко
️️️️
Р. Коло Муани
81'
Замена
Р. Эмон
️️️️
К. Кулибали
70'
Замена
Р. Перейра де Са
️️️️
М. Саймон
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
И. Кардона
63'
Замена
Ж. Дюверн
️️️️
Л. Брассье
63'
62'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
К. Кулибали
Желтая карточка
Г. Ларсоннер
61'
56'
ГОЛ! 0:3!
И. Луза
Пас отдал
М. Саймон
Замена
Ж. Лукас
️️️️
Х. Белькебла
46'
Замена
С. Мунье
️️️️
У. Маньетти
46'
27'
ГОЛ! 0:2!
Л. Бляс
Пас отдал
И. Луза
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Саймон
11'
Замена
А. Жиротто
️️️️
Ж. Кастеллетто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
26
Имран Луза
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Брест
1
Муез Хассен
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
10
Роли Перейра де Са
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
4-2-2-2
30
Ларсоннер
15
Перро
3
Брассье
5
Шардонне
18
Пьерр-Габриэль
8
Маньетти
93
Белькебла
21
Февр
9
Онора
14
Шарбонье
7
Кардона
4-1-1-2-2
40
Лафон
8
Аппиа
5
Паллуа
21
Кастеллетто
14
Корчиа
4
Чиривелья
26
Луза
10
Бляс
27
Саймон
9
Муани
17
Кулибали
3
Брассье
93
Дюверн
93
Дюверн
3
Брассье
93
Белькебла
6
Лукас
6
Лукас
93
Белькебла
8
Маньетти
9
Мунье
9
Мунье
8
Маньетти
7
Кардона
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
7
Кардона
21
Кастеллетто
5
Жиротто
5
Жиротто
21
Кастеллетто
27
Саймон
10
Перейра де Са
10
Перейра де Са
27
Саймон
9
Муани
97
Коко
97
Коко
9
Муани
17
Кулибали
9
Эмон
9
Эмон
17
Кулибали
Остались в запасе
Брест
Нант
1
Муез Хассен
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
1
Денис Петрич
ВР
2
Фабио
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
Главный тренер
Раймон Доменек
Остались в запасе
1
Муез Хассен
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
Остались в запасе
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
1
Денис Петрич
ВР
2
Фабио
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Раймон Доменек
Статистика матча Брест - Нант
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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