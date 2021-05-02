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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Оденсе
Сендерийск - Оденсе: обзор матча 02 мая 2021
Сендерийск
02.05.2021, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 6 тур
2 : 0
Завершен
Оденсе
61'
Э. Хольм
90+4'
Э. Фредериксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сендерийск - Оденсе
ГОЛ! 2:0!
Э. Фредериксен
Пас отдал
Ю. Эскесен
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
J. Skjelvik
89'
Желтая карточка
J. Thomasen
87'
Замена
С. Арон Гудьонсен
️️️️
M. Fenger
85'
Желтая карточка
А. Андерсен
Замена
P. Buch Christiansen
️️️️
Х. Райт
84'
Замена
А. Гира
️️️️
V. Ekani
84'
Желтая карточка
P. Banggaard
75'
Замена
Э. Фредериксен
️️️️
R. Hassan
72'
Замена
Ф. Шмидль
️️️️
J. Simonsen
71'
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
А. Якобсен
71'
70'
Замена
М. Фрекьяер-Йенсен
️️️️
И. Жебали
70'
Замена
Э. Сабби
️️️️
М. Опондо
ГОЛ! 1:0!
Э. Хольм
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
20
Лоуренс Томас
ВР
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
6
R. Vinderslev
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
9
Башким Кадрии
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Сендерийск
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
24
Адама Гира
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
11
Эммануэль Сабби
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
10
Mart Lieder
ЦФ
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
4-2-4
20
Томас
27
3
Гартенманн
26
3
Хольм
6
29
21
11
Райт
18
Якобсен
77
4-4-2
30
3
Эстрем
3
6
Тверсков
30
Андерсен
11
Опондо
6
18
9
Кадрии
9
11
Жебали
29
24
Гира
24
Гира
29
21
3
Шмидль
3
Шмидль
21
18
Якобсен
34
Эскесен
34
Эскесен
18
Якобсен
77
22
Фредериксен
22
Фредериксен
77
11
Райт
20
20
11
Райт
11
Опондо
11
Сабби
11
Сабби
11
Опондо
11
Жебали
29
Фрекьяер-Йенсен
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Жебали
9
27
Гудьонсен
27
Гудьонсен
9
Остались в запасе
Сендерийск
Оденсе
1
Nikolai Flø
ЦФ
11
Бор Финне
ЦП
Главный тренер
Ларс Сондергаард
1
Hans Christian Bernat
ВР
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
10
Mart Lieder
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
1
Nikolai Flø
ЦФ
11
Бор Финне
ЦП
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
10
Mart Lieder
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Сендерийск - Оденсе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
Новости команд
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Оденсе
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2021.12.02 16:59
1
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2020.02.03 16:49
6
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2020.02.03 13:55
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2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
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