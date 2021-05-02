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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Ди Си Юнайтед
Сан-Хосе - Ди Си Юнайтед: обзор матча 02 мая 2021
Сан-Хосе
02.05.2021, воскресенье, 06:00
США. МЛС, 4 тур
4 : 1
Завершен
Ди Си Юнайтед
1'
Х. Лопес
26'
C. Cowell
43'
J. Yueill
85'
J. Yueill
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Хосе - Ди Си Юнайтед
Желтая карточка
Э. Ремеди
88'
86'
Замена
K. Smith
️️️️
М. Найман
ГОЛ! 4:0!
J. Yueill
Пас отдал
C. Cowell
85'
Замена
S. Salinas
️️️️
К. Эспиноса
80'
Замена
Жудсон
️️️️
Х. Лопес
73'
Замена
L. Abecasis
️️️️
T. Thompson
72'
Замена
М. Лопес
️️️️
П. Мари
72'
Замена
A. RÃos
️️️️
C. Fierro
72'
Желтая карточка
Х. Лопес
69'
68'
Желтая карточка
М. Найман
46'
Замена
A. Perez
️️️️
Y. Asad
46'
Замена
F. Martins
️️️️
Х. Морено
ГОЛ! 3:0!
J. Yueill
Пас отдал
Т. Бисон
43'
Желтая карточка
П. Мари
35'
ГОЛ! 2:0!
C. Cowell
Пас отдал
К. Эспиноса
26'
ГОЛ! 1:0!
Х. Лопес
Пас отдал
C. Cowell
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
4
Таннер Бисон
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
7
Cade Cowell
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
19
Хавьер Лопес
АП
12
James Marcinkowski
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Ди Си Юнайтед
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
13
Frederic Brillant
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
44
Мозес Найман
ОП
24
Юлиан Грессель
ЦП
19
Эдисон Флорес
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
1
Chris Seitz
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
16
Джек Скахан
ЦП
93
Жудсон
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
29
L. Abecasis
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
Ди Си Юнайтед
31
Энди Нахар
ПЗ
8
Felipe Martins
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
26
Adrien Perez
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
4-4-1-2
4
Бисон
22
26
Юнгвирт
3
Мари
7
14
5
Ремеди
7
Эспиноса
19
Лопес
21
12
3-1-4-3
4
Хайнс-Айк
13
5
Мора
44
Найман
19
Флорес
8
Морено
27
24
Грессель
9
Сорга
93
1
22
29
29
22
3
Мари
15
Лопес
15
Лопес
3
Мари
19
Лопес
93
Жудсон
93
Жудсон
19
Лопес
7
Эспиноса
6
6
7
Эспиноса
21
25
25
21
31
Нахар
31
Нахар
27
26
26
27
44
Найман
17
17
44
Найман
8
Морено
8
8
8
Морено
Остались в запасе
Сан-Хосе
Ди Си Юнайтед
9
Siad Haji
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦП
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
17
Daniel Vega
ВР
Главный тренер
Матиас Алмейда
21
Jon Kempin
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Остались в запасе
9
Siad Haji
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦП
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
17
Daniel Vega
ВР
Остались в запасе
21
Jon Kempin
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Эрнан Лосада
Статистика матча Сан-Хосе - Ди Си Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
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