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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Фастав
Теплице - Фастав: обзор матча 02 мая 2021
Теплице
02.05.2021, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Фастав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Теплице - Фастав
Желтая карточка
J. Mareš
90'
+2
90'
+1
Замена
J. Kolar
️️️️
Д. Яношек
85'
Желтая карточка
Л. Враштил
84'
Замена
В. Прохазка
️️️️
Р. Поточны
Замена
Д. Трубац
️️️️
В. Вукадинович
81'
Замена
M. Macej
️️️️
P. Moulis
81'
Замена
J. Mareš
️️️️
L. Kodad
63'
Замена
M. Radosta
️️️️
Я. Фортельный
63'
56'
Замена
Y. Drame
️️️️
Л. Джаво
43'
Желтая карточка
Л. Джаво
Желтая карточка
L. Kodad
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
22
Jan Knapik
ЦЗ
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
19
Роберт Юкл
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
8
Ян Фортельный
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Фастав
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Теплице
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
27
Даниэль Трубац
ЦП
31
Jan Plachý
ЦФ
0
M. Macej
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
Фастав
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
0
P. Martinez
ЦП
27
Y. Drame
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
3-2-5
22
3
17
19
Юкл
23
Маречек
77
Вукадинович
26
10
30
3
4-3-4
16
2
3
19
Враштил
18
Чедидла
68
Янецки
39
Яношек
88
Пожнар
91
Поточны
44
Джаво
17
10
0
0
10
8
Фортельный
35
35
8
Фортельный
77
Вукадинович
27
Трубац
27
Трубац
77
Вукадинович
3
11
11
3
44
Джаво
27
27
44
Джаво
39
Яношек
28
28
39
Яношек
91
Поточны
26
Прохазка
26
Прохазка
91
Поточны
Остались в запасе
Теплице
Фастав
31
Jan Plachý
ЦФ
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
Главный тренер
Давид Ваврушка
0
P. Martinez
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
31
Jan Plachý
ЦФ
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
Остались в запасе
0
P. Martinez
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Теплице - Фастав
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
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2020.06.10 21:35
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