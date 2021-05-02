Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Хетафе
Вильярреал - Хетафе: обзор матча 02 мая 2021
Вильярреал
02.05.2021, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 34 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
79'
Й. Пино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Хетафе
Замена
А. Баэна
️️️️
М. Гомес
90'
+3
84'
Замена
Т. Кубо
️️️️
М. Арамбарри
81'
Желтая карточка
Н. Максимович
ГОЛ! 1:0!
Й. Пино
79'
78'
Замена
Анхель
️️️️
Э. Унал
Замена
Й. Пино
️️️️
С. Чуквуэзе
69'
69'
Замена
К. Аленья
️️️️
Х. Иглесиас
Желтая карточка
Р. Мори
67'
63'
Желтая карточка
М. Кукурелья
Замена
К. Бакка
️️️️
П. Алькасер
62'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Д. Парехо
62'
Замена
А. Морено
️️️️
Д. Раба
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
11
Хосете Миранда
ЛВ
21
Сабит Абдулай
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
39
Мамор Ньянг
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Асенхо
2
Эступиньян
26
Мори
14
Торрес
2
Гаспар
6
Капу
10
Парехо
16
Гомес
21
Чуквуэзе
19
Раба
9
Алькасер
3-3-2-2
13
Сорья
2
Иглесиас
17
Оливера
2
Джене
22
Суарес
24
Тимор
17
Кукурелья
8
Арамбарри
88
Максимович
17
Мата
20
Унал
19
Раба
5
Морено
5
Морено
19
Раба
10
Парехо
13
Коклен
13
Коклен
10
Парехо
16
Гомес
10
Баэна
10
Баэна
16
Гомес
21
Чуквуэзе
10
Пино
10
Пино
21
Чуквуэзе
9
Алькасер
70
Бакка
70
Бакка
9
Алькасер
2
Иглесиас
10
Аленья
10
Аленья
2
Иглесиас
8
Арамбарри
14
Кубо
14
Кубо
8
Арамбарри
20
Унал
9
Анхель
9
Анхель
20
Унал
Остались в запасе
Вильярреал
Хетафе
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
7
Жерар Морено
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
21
Сабит Абдулай
ЦП
1
Рубен Янес
ВР
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
11
Хосете Миранда
ЛВ
20
Франциско Портильо
ПВ
39
Мамор Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
7
Жерар Морено
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Остались в запасе
21
Сабит Абдулай
ЦП
1
Рубен Янес
ВР
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
11
Хосете Миранда
ЛВ
20
Франциско Портильо
ПВ
39
Мамор Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Вильярреал - Хетафе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Новости команд
Все
Вильярреал
Хетафе
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:28
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
09:38
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:28
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
09:38
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+