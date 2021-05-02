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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Арсенал
Ньюкасл - Арсенал: обзор матча 02 мая 2021
Ньюкасл
02.05.2021, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
6'
М. Эль-Ненни
66'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Арсенал
Красная карточка
Ф. Шер
90'
85'
Замена
Т. Парти
️️️️
М. Эдегор
Замена
Д. Гэйл
️️️️
К. Кларк
84'
78'
Замена
Н. Пепе
️️️️
П. Обамеянг
Замена
Жоэлинтон
️️️️
М. Альмирон
73'
Замена
Ф. Шер
️️️️
Ф. Фернандес
72'
66'
ГОЛ! 0:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
Г. Мартинелли
Желтая карточка
Ф. Фернандес
62'
53'
Замена
К. Чамберс
️️️️
Д. Луис
Желтая карточка
М. Альмирон
31'
20'
Желтая карточка
Г. Джака
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Эль-Ненни
Пас отдал
П. Обамеянг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Арсенал
13
Мэтью Райан
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
5
Эллиот Андерсон
АП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
4-2-2-2
39
Дубравка
30
Ритчи
6
Фернандес
26
Кларк
14
Дамметт
8
Лонгстафф
26
Шелви
10
Альмирон
23
Мерфи
13
Уилсон
10
Сен-Максимен
3-1-2-3-1
13
Райан
2
Бельерин
6
Габриэль
4
Луис
34
Джака
6
Эль-Ненни
25
Себальос
10
Виллиан
8
Эдегор
7
Мартинелли
7
Обамеянг
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
6
Фернандес
5
Шер
5
Шер
6
Фернандес
26
Кларк
34
Гэйл
34
Гэйл
26
Кларк
4
Луис
12
Чамберс
12
Чамберс
4
Луис
8
Эдегор
18
Парти
18
Парти
8
Эдегор
7
Обамеянг
19
Пепе
19
Пепе
7
Обамеянг
Остались в запасе
Ньюкасл
Арсенал
5
Эллиот Андерсон
АП
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
1
Бернд Лено
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
5
Эллиот Андерсон
АП
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Ньюкасл - Арсенал
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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