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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Алания
Балтика - Алания: обзор матча 02 мая 2021
Балтика
02.05.2021, воскресенье, 20:00
Россия. ФНЛ, 40 тур
2 : 0
Завершен
Алания
1'
И. Альшин
56'
Я. Казаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Алания
Замена
И. Гелоян
️️️️
М. Кузьмин
84'
81'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
И. Машуков
77'
Замена
А. Бутаев
️️️️
С. Качмазов
Замена
М. Плопа
️️️️
А. Дудиев
74'
73'
Желтая карточка
Б. Магомедов
Замена
М. Маркин
️️️️
А. Шаваев
65'
Желтая карточка
А. Шаваев
64'
Желтая карточка
А. Макарчук
62'
Желтая карточка
М. Кашчелан
61'
ГОЛ! 2:0!
Я. Казаев
56'
46'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
В. Хубулов
Желтая карточка
Е. Латышонок
45'
+2
45'
+2
Желтая карточка
И. Машуков
39'
Желтая карточка
А. Хабалов
9'
Желтая карточка
В. Хубулов
6'
Желтая карточка
Х. Кочиев
ГОЛ! 1:0!
И. Альшин
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
Главный тренер
Евгений Калешин
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
15
Алан Хабалов
ЛВ
20
Сослан Засеев
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Балтика
1
Давид Волк
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
7
Султан Джамилов
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
93
Михаил Маркин
ЦФ
33
Аллеф
ЦФ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
12
Содик Рашид
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
99
Руслан Суанов
ЦФ
4-1-2-3
1
Латышонок
17
Макарчук
26
Мещанинов
20
Юрганов
8
Дудиев
18
Кашчелан
53
Казаев
8
Шаваев
77
Лазарев
6
Кузьмин
10
Альшин
3-2-3-2
25
Солдатенко
30
Шавлохов
15
Кочиев
4
Качмазов
20
Засеев
80
Хосонов
8
Хубулов
99
Гиоргобиани
15
Хабалов
14
Машуков
97
Магомедов
8
Шаваев
93
Маркин
93
Маркин
8
Шаваев
6
Кузьмин
10
Гелоян
10
Гелоян
6
Кузьмин
8
Дудиев
3
Плопа
3
Плопа
8
Дудиев
14
Машуков
10
Кобесов
10
Кобесов
14
Машуков
Засеев
8
Хугаев
8
Хугаев
Засеев
8
Хубулов
10
Хадарцев
10
Хадарцев
8
Хубулов
4
Качмазов
19
Бутаев
19
Бутаев
4
Качмазов
Остались в запасе
Балтика
Алания
1
Давид Волк
ВР
7
Султан Джамилов
ЛВ
33
Аллеф
ЦФ
56
Виктор Демьянов
ОП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
99
Руслан Суанов
ЦФ
22
Алан Цараев
ПВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
7
Батраз Гурциев
ПВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
12
Содик Рашид
ЦЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
7
Султан Джамилов
ЛВ
33
Аллеф
ЦФ
56
Виктор Демьянов
ОП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Остались в запасе
99
Руслан Суанов
ЦФ
22
Алан Цараев
ПВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
7
Батраз Гурциев
ПВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
12
Содик Рашид
ЦЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Балтика - Алания
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
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