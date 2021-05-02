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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Янг Бойз
Серветт - Янг Бойз: обзор матча 02 мая 2021
Серветт
02.05.2021, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Янг Бойз
76'
Б. Фофана
82'
K. Koné
90'
М. Нгамале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Янг Бойз
Пенальти не реализован!
Г. Ондуа
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
У. Гарсия
90'
ГОЛ! 2:1!
М. Нгамале
Пас отдал
Ж. Нсаме
Замена
М. Диалло
️️️️
К. Имери
88'
ГОЛ! 2:0!
K. Koné
Пас отдал
М. Стеванович
82'
ГОЛ! 1:0!
Б. Фофана
Пас отдал
К. Имери
76'
75'
Замена
У. Гарсия
️️️️
Ж. Лефор
75'
Замена
М. Шпильманн
️️️️
К. Фасснахт
Замена
K. Koné
️️️️
Г. Кюи
73'
Замена
А. Менди
️️️️
Г. Клиши
73'
Замена
Б. Фофана
️️️️
А. Шалк
69'
Замена
К. Имери
️️️️
Т. Конья
69'
66'
Замена
М. Нгамале
️️️️
М. Сулеймани
66'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
Джордан
66'
Замена
В. Сьерро
️️️️
К. Мартинс
Желтая карточка
А. Шалк
36'
Желтая карточка
Т. Конья
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
35
Кристофер Мартинс
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
9
Джордан
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
30
Кастриот Имери
ОП
20
Koro Koné
ЦФ
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
13
Муми Нгамале
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
4-4-2
32
Фрик
3
Клиши
4
Руй
32
Сотье
19
Северен
9
Стеванович
5
Ондуа
8
Конья
25
Валь
99
Кюи
8
Шалк
4-1-3-2
91
Февр
30
Хефти
5
Камара
15
Зесигер
21
Лефор
35
Мартинс
16
Фасснахт
20
Эбишер
10
Сулеймани
17
Нсаме
9
Джордан
3
Клиши
29
Менди
29
Менди
3
Клиши
Имери
25
Диалло
25
Диалло
Имери
8
Шалк
10
Фофана
10
Фофана
8
Шалк
8
Конья
30
Имери
30
Имери
8
Конья
99
Кюи
20
20
99
Кюи
10
Сулеймани
13
Нгамале
13
Нгамале
10
Сулеймани
21
Лефор
25
Гарсия
25
Гарсия
21
Лефор
16
Фасснахт
7
Шпильманн
7
Шпильманн
16
Фасснахт
35
Мартинс
4
Сьерро
4
Сьерро
35
Мартинс
9
Джордан
10
Мамбимби
10
Мамбимби
9
Джордан
Остались в запасе
Серветт
Янг Бойз
1
Joël Kiassumbua
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
Главный тренер
Ален Гейгер
16
Давид фон Бальмус
ВР
30
Сандро Лаупер
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Joël Kiassumbua
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
Остались в запасе
16
Давид фон Бальмус
ВР
30
Сандро Лаупер
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Серветт - Янг Бойз
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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