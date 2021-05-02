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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед: обзор матча 02 мая 2021
Нью-Инглэнд Революшн
02.05.2021, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 4 тур
2 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
19'
Б. Бай
53'
К. Хиль (П)
43'
М. Морено (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед
Желтая карточка
М. Полстер
90'
+3
Желтая карточка
Б. Бай
75'
Замена
T. McNamara
️️️️
Т. Бьюкенан
73'
Замена
T.
️️️️
А. Ингви Траустасон
73'
72'
Замена
E. Lopez
️️️️
Д. Малрейни
72'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
E. Torres
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Хиль
53'
46'
Замена
Э. Барко
️️️️
Ф. Ибарра
46'
Замена
М. Робинсон
️️️️
А. Франко
43'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Морено
33'
Желтая карточка
С. Соса
29'
Желтая карточка
А. Франко
25'
Замена
Д. Белло
️️️️
J. Damm
ГОЛ! 1:0!
Б. Бай
Пас отдал
К. Хиль
19'
17'
Желтая карточка
Д. Малрейни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
30
Мэтт Тернер
ВР
5
Брэндон Бай
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
13
Maciel
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Алан Франко
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
5
Франко Ибарра
ОП
10
Марселино Морено
АП
11
Джейк Малрейни
ПВ
31
Erick Torres
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
16
Emerson Hyndman
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
8
Джон Белл
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
12
T.
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
19
Edward Kizza
ЦФ
32
Christian Mafla
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
Атланта Юнайтед
2
Джордж Белло
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
5
Эсекьель Барко
АП
18
Ben Lundgaard
ЦФ
26
Jack Gurr
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
4-4-2
30
Тернер
5
Бай
22
24
Джонс
88
Фаррелл
10
Хиль
17
Бьюкенан
9
Траустасон
8
Полстер
16
Букса
13
2-2-2-4
1
Гьюзан
11
Леннон
15
Франко
5
Соса
5
Ибарра
11
Малрейни
10
Морено
16
0
25
31
9
Траустасон
12
12
9
Траустасон
17
Бьюкенан
26
26
17
Бьюкенан
25
2
Белло
2
Белло
25
5
Ибарра
5
Барко
5
Барко
5
Ибарра
11
Малрейни
32
32
11
Малрейни
15
Франко
12
Робинсон
12
Робинсон
15
Франко
31
77
Мартинес
77
Мартинес
31
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед
19
Edward Kizza
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
8
Джон Белл
ЦЗ
32
Christian Mafla
ЦФ
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
Главный тренер
Брюс Арена
18
Ben Lundgaard
ЦФ
26
Jack Gurr
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
19
Edward Kizza
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
8
Джон Белл
ЦЗ
32
Christian Mafla
ЦФ
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
Остались в запасе
18
Ben Lundgaard
ЦФ
26
Jack Gurr
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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